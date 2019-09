Viorica Dancila sustine ca liderii opozitiei, "in frunte cu presedintele Iohannis", a ales sa ignore Pactul pentru bunastarea romanilor pe care ea l-a propus ca o "garantie scrisa ca romanii nu vor mai trece niciodata prin experienta taierii veniturilor".

"Prin masurile pe care le-am luat, prin implicare, curaj si determinare veniturile tuturor romanilor au crescut. Cadrele medicale, angajatii din invatamant, cei din constructii, dar si din alte sectoare, au in prezent venituri mult mai consistente decat in anul 2016. Am majorat substantial si veniturile pensionarilor. Prin cresterea in mai multe etape a punctului de pensie, seniorii Romaniei au in prezent pensii care au crescut in medie cu 55% fata de decembrie 2016. Daca la finalul anului 2016 pensia medie era de 885 de lei, in prezent a ajuns la 1368 lei. Imi doresc sa continuam pe acest drum pentru ca romanii au dreptul la o viata mai buna care poate fi asigurata doar prin implicarea tuturor decidentilor", a declarat Viorica Dancila.

Premierul a vrut o garantie scrisa ca romanii nu vor mai trece prin experienta taierii veniturilor.

"De aceea am propus la finalul saptamanii trecute, pactul pentru bunastarea romanilor. Nu am cerut mult. Am cerut doar o garantie scrisa ca romanii nu vor mai trece niciodata prin experienta taierii veniturilor. De asemenea, am cerut o minima garantie ca mediul de afaceri autohton nu va fi sufocat de taxe, ci va fi sprijinit in continuare sa se dezvolte. Din pacate, liderii opozitiei, in frunte cu presedintele Iohannis, fie au ales sa ignore acest document, fie au conditionat semnarea sa de obtinerea unor avantaje electorale", a mai spus Dancila.

Premierul este de parere ca politicienii din opozitie nu sunt interesati de soarta romanior, iar unicul lor plan este cel al taxarii si al taierilor.

"Acesti politicieni ne-au aratat ca nu ii intereseaza soarta oamenilor, ne-au aratat ca nu sunt capabili sa faca un gest de normalitate pentru romani, daca nu au ceva de castigat din acest lucru. Sau, mai grav, ne-au aratat ca, in lipsa unei program de guvernare, singurul lor plan este cel al austeritatii, al taxarii si al taierilor. Sunt ferm impotriva unei asemenea perspective si le multumesc, inca o data, celor care au inteles ca bunastarea romanilor nu se negociaza si s-au alaturat acestui angajament in interesul cetatenilor. Ii chem inca o data pe toti cei care au puterea de a-si asuma sa ni se alature la acest obiectiv, care trebuie sa fie obligatoriu pentru oricine vine sa ceara votul cetatenilor", a mai adaugat premierul, potrivit site-ului adevarul.ro.