Mihai Fifor, secretarul general al PSD, sustine ca, desi PNL, USR si PMP au refuzat sa semneze Pactul pentru bunastarea romanilor, PSD a facut "in tot acest timp" ceea ce scrie in Pact, iar "Romania s-a dezvoltat si am fost mereu pe podiumul european al cresterii economice".

"PNL, USR, PMP au refuzat sa semneze Pactul care garanteaza cresterea veniturilor si nivelul scazut al taxelor pentru cetateni.

Ei spun ca prevederile Pactului nu pot fi sustinute de economie. Asa spun din ianuarie 2017... Desi in tot acest timp, noi am facut ce scrie in Pact, iar Romania s-a dezvoltat si am fost mereu pe podiumul european al cresterii economice.

Stiti care e alternativa lor? Spun ca pentru a sustine majorarile de venituri din Legea pensiilor si din Legea salarizarii vor trebui sa reduca cheltuielile. Iar cand sunt intrebati ce cheltuieli vor taia, toti raspund ca vor reduce numarul de bugetari.

Parca am mai auzit poezia asta. Va mai amintiti de bugetarul gras, care statea in spinarea privatului? Asa ne spuneau si in anii 2009-2011, cand medicii erau trimisi la munca in strainatate, cand nu mai erau asistente sa aiba grija de nou-nascutii din maternitati, cand s-au inchis spitale, cand se taiau salariile profesorilor, cand s-au redus posturile salvatorilor pentru situatii de urgenta sau cand s-au desfiintat mii de posturi din Politie, lasand infractorii sa isi faca de cap.

Asta inseamna sa reduci numarul de bugetari! Ca sa stiti ce veti vota pe 10 si 24 noiembrie!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.