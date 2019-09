Fostul europarlamentar Catalin Ivan, presedinte al Alternativei pentru Demnitate Nationala (ADN), si-a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, candidatura pentru functia de presedinte al Romaniei.



El a ales sa faca acest anunt intr-un "loc simbolic al industriei din Romania", respectiv o hala de productie a GRIRO (fosta uzina Grivita), iar campania electorala poarta titulara "IVAN 24", semnaland demararea unui proiect politic de lunga durata.

"ADN are toate actele in regula, dupa foarte multe complicatii si piedici intampinate de-a lungul ultimului an, putem spune ca de astazi ADN poate sa participe la absolut toate campaniile electorale. (...) Pot spune astazi ca voi candida din partea ADN la functia de presedinte al Romaniei. Conceptul nostru de campanie se numeste 'IVAN 24', pentru ca intra intr-un angajament foarte clar asumat al nostru: ca 24 de ore din 24, pana in 2024, ne vom angaja intr-o lupta permanenta, zi de zi, minut cu minut, pentru regenerarea Romaniei, pentru schimbarea din temelii a societatii romanesti si reformarea clasei politice. (...) Daca vom vota ce-am mai votat, cu siguranta vom avea ce-am mai avut - scandaluri, coruptie, incompetenta, dezinteres", a afirmat Catalin Ivan, potrivit Agerpres.

Acesta a vorbit despre "sclavie moderna", despre faptul ca sute de mii de romani sunt "sclavi pe plantatie" in fabrici si abatoare din Germania, Franta, Italia.

"Sunt luati din satele romanesti, urcati in microbuze, lasati acolo fara acte (...), pusi sa munceasca pentru piete care obtin profit imens cu forta de munca foarte ieftina. Problema principala este ca institutiile statului roman cunosc aceasta realitate, ca exista o complicitate tacita intre institutiile din Romania si cele din afara tarii", a sustinut Ivan.

Potrivit fostului eurodeputat, Romania indeplineste toate criteriile unei tari cu populatie aflata pe cale de disparitie.

"Faptul ca pleaca populatia activa si ca tinerii aleg sa ramana in strainatate, faptul ca la o suta de nasteri avem cel putin o mie de avorturi, faptul ca nu este deloc incurajata casatoria - este catastrofal pentru noi, ca tara. Daca apare un copil, e un chin pentru tinerii parinti, pentru ca din punct de vedere financiar nu au cum sa-l sustina. Romania indeplineste absolut toate criteriile unei populatii aflate pe cale de disparitie. Dupa unii, 2080 este anul in care Romania nu va mai exista ca tara cu populatie romaneasca. Dupa altii, pana la sfarsitul acestui secol. Statistic vorbind, nepotii nostri vor fi ultimii romani, pentru ca in aceasta tara nu se vor mai naste romani", a adaugat Ivan.

El a mai sustinut ca, spre deosebire de alte state, Romania nu a avut un mandat prin reprezentantii ei la Bruxelles.

"De 10 ani stand la Bruxelles, luptand pentru Romania in Parlamentul European, am avut o nemultumire uriasa: am vazut toti ceilalti europarlamentari din celelalte tari din Europa avand un mandat din partea tarii pe care o reprezentau. (...) Niciodata, desi am cerut de nenumarate ori, din partea Romaniei nu a existat un mandat, indiferent cine a fost la guvernare, cine a fost presedintele Romaniei. Nu am primit din partea institutiilor romanesti niciun fel de mandat (...), o prioritate care sa spuna de ce suntem acolo, de ce am intrat noi, ca tara, in UE. Daca nu ne este bine astazi in UE, de vina nu sunt europenii, institutiile europene", a aratat liderul ADN, intreband retoric care este proiectul romanesc in UE si ce este de negociat astfel incat romanilor sa le fie bine in UE.