Deputatul USR Cristina Iurisniti a participat, in perioada 11-13 septembrie, in cadrul delegatiei oficiale a Comisiei de invatamant a Camerei Deputatilor, la un schimb de bune practici in domeniul invatamantului profesional din Berlin. Deputatul USR a luat, astfel, contact cu parlamentari din Bundestag-ul german, dar si cu reprezantanti ai Ministerului federal al invatamantului si ai Universitatii libere din Berlin.



"Deputatul USR Cristina Iurisniti a vizitat si un centru de formare profesionala din Frankfurt Oder, situat la 100 de kilometri de Berlin.

'Cu certitudine, inca mai sunt multe de invatat! In Germania invatamantul profesional este 90% in sistem dual. Dar, spre deosebire de cadrul legislativ de la noi, parteneriatul scoala-agent economic este inlocuit de contractul direct dintre tanarul de minim 16 ani si intreprindere', a remarcat Cristina Iurisniti.

Elevii sunt orientati prin consiliere profesionala inca din clasele a VI-a si a VII-a spre ruta teoretica sau profesionala, a subliniat deputatul USR.

Mai mult, elevii din Germania sunt obligati sa parcurga un stagiu de practica intr-o ferma, un atelier sau o intreprindere pentru a fi mai conectati la piata muncii.

'Apoi, isi aleg ruta parcursului scolar, iar daca aleg sa invete o meserie, de la 16 ani au un contract de formare profesionala, cu 25% din timp petrecut in scoala. Restul este alocat pregatirii practice, fie intr-un centru special de pregatire, fie in intreprindere. Primesc un salariu in jur de 800 de euro, li se asigura cazare, masa, dar si decontarea transportului sau a navetei', a precizat Cristina Iurisniti.

Spre deosebire de Romania, angajatorii germani nu primesc facilitati fiscale pentru a asigura formarea profesionala a ucenicilor – viitori angajati. Este in interesul intreprinderii sa contribuie la instruirea tinerilor.

'Nu are sens sa facem comparatii intre cele doua tari si sisteme de invatamant. E limpede ca suntem perdanti din mai multe puncte de vedere. Nu avem cultura respectului pentru un bun meserias, si nici a culturii muncii de la o generatie la alta. In Germania oferta scolilor profesionale este mai mare cu 10% decat cererea. De asemenea, o bursa profesionala minima este de 520 de euro oferita de intreprindere. La noi, statul ofera 200 de lei, la care se adauga inca 200 lei asigurati de intreprinderea interesata', a mai punctat deputatul USR.

Cristina Iurisniti a mai avertizat ca la noi atelierele nu sunt dotate corespunzator cerintelor actuale si nici nu avem resursa umana calificata la nivelul maistrilor, a tutorilor care sa asigure instruirea practica.

'Aceasta prima cooperare cu o tara europeana care reprezinta excelenta in sistemul de invatamant profesional – dar si un exemplu de bune practici – aduce un punct de vedere obiectiv asupra realitatilor socio-economice autohtone. Cadrul legislativ trebuie ameliorat in interesul tinerilor, dar si al mediului privat care trebuie sa fie sprijinit si incurajat, mai ales la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii', considera deputatul USR.

Campaniile nationale de informare, promovare si de constientizare trebuie sa fie adresate atat parintilor, cat si tinerilor pentru a le schimba mentalitati si prejudecati. 'Parintii trebuie sa inteleaga ca nu e rusinos sa ai o meserie, sa ai un parcurs profesional valorizant care sa iti asigure rapid un venit. Copiii si tinerii care au abilitati practice trebuie indreptati si orientati spre scolile profesionale. Voi propune, in acest inceput de sesiune parlamentara, marirea numarului de consilieri si psihologi scolari. Ei ar trebui sa se ocupe de orientarea profesionala personalizata a copiilor, dar si a parintilor. Un psiholog scolar nu poate sa fie arondat unui numar de 800-1000 de elevi. Este inuman, ineficient, total nepedagogic si in niciun caz deontologic!', afirma Cristina Iurisniti.

Aproximativ 30% din elevi se regasesc in formele invatamantul profesional, in conditiile in care este o nevoie acuta de forta de munca calificata in diferite meserii: sudori, electricieni, lucratori in alimentatie publica, turism, constructii, ferme agricole.

Abandonul scolar ridicat si analfabetismul functional pot fi reduse prin dezvoltarea si promovarea scolilor profesionale in urbanul mic si in rural, nu numai in orase precum Brasov si celebra Scoala Kronstadt, scoala etalon a invatamantului profesional dual.

De asemenea, deputatul considera ca se impune implementarea unei campanii de informare, promovare in mass-media nationala si locala nu doar in Saptamana meseriilor, ci pe tot parcursul anului scolar", se arata intr-un comunicat USR.