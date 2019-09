Europarlamentarul Rares Bogdan sustine ca atat timp cat are un cuvant de spus in PNL nu va accepta ca un fost parlamentar PNL care a fugit la ALDE sau PSD sa revina in PNL.



"Lucrurile sunt simple: daca mosmondim si ne uitam ca 3 de la ALDE vor sa mearga la PNL sau la USR, sa vedem ca-s baieti buni, eu va zic NU! Cei care au guvernat alaturi de PSD si si-au asumat guvernarea alaturi de PSD nu au ce sa caute alaturi de cei care vor sa scoata Romania din marasmul asta (...) Noi nu am luat parlamentari de la ALDE pentru ca transferul de parlamentari apartine altei epoci, pentru ca traiseimul politic este cea mai mare plaga a acestei tari. Ganditi-va ca PMP a intrat in Parlament cu 26 de parlamentari si mai 14 sau 16, restul au fugit la putere. Ar fi anormal!

Ganditi-va PNL a intrat cu 99 de parlamentari si unii dintre ei au plecat la ALDE. Pai cum va imaginati ca, eu, Rares Bogdan, atata timp cat am un cuvant de spus in PNL voi accepta ca un fost parlamentar PNL care a fugit la ALDE sau PSD sa revina in PNL. Cu riscul sa plec eu, nu voi accepta niciodata asa ceva. Sa fie lucrurile clare: nu voi accepta ca vreun primar de sector din Bucuresti sa vina catre PNL. In momentul in care PNL primi un primar de sector sau un parlamentar ALDE, in momentul in care se intampla aceasta chestiune intru in conflict deschis, direct cu conducerea partidului si ii asigur ca-n spatele meu se afla zeci de mii, sute de mii de votanti liberali care cred la fel ca mine. Deocamdata, ceea ce stiu eu este ca presedintele PNL, Ludovic Orban, a ferecat usile", a spus Rares Bogdan la B1 TV, citat de stiripesurse.ro.