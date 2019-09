Deputatul Nicusor Dan informeaza ca s-a inscris in cursa interna a USR pentru alegerea candidatului pentru Primaria Capitalei.



"In urma cu cateva luni am anuntat public decizia de a candida pentru functia de Primar General al Capitalei, ca independent. Cred ca sunt cel mai in masura sa scot Bucurestiul din ghearele animalului politic nefast, Firea-PSD, si sa-l transform alaturi de oameni competenti si integri, intr-o capitala europeana, asa cum meritam. Nu este doar credinta mea. Sondajele arata recurent ca sunt omul politic din opozitie cu cea mai mare intentie de vot a bucurestenilor. Ma bucur de multa sustinere din partea membrilor partidelor de opozitie, in primul rand din USR.

Ieri am facut inca un pas important spre implinirea acestui tel. M-am inscris in cursa interna a USR Bucuresti pentru alegerea candidatului USR pentru Primaria Municipiului Bucuresti. Statutul USR si principiile dupa care am fondat acest partid incurajeaza sustinerea competentei oriunde s-ar afla ea, in interiorul partidului si in afara lui.

Sunt optimist ca oamenii din USR vor sustine candidatura mea si ca impreuna cu toate fortele de buna credinta vom putea reda Bucurestiul bucurestenilor, acolo unde ii e locul", a scris Nicusor Dan pe Facebook.