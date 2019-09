Europarlamentarul Cristian Ghinea sustine ca isi doreste un presedinte care sa nu mai dea niciodata o sansa PSD-ului.



"Mesajul meu de la mitingul USR PLUS de la Timisoara

Vreau un presedinte care sa se bata cu ciuma indiferent de culoare. Vreau un presedinte care sa nu mai dea niciodata o sansa PSD-ului.

Asta primavara am facut ceea ce putini credeau ca putem: am aratat ca o forta politica noua, curata, se poate bate cu PSD de la egal la egal. Dar sistemul nu este doar PSD. Sistemul inseamna si baroni de alta culoare politica. Nu uit cum, acum un an, primari de culori politice diferite s-au opus penal initiativei noastre Fara Penali in Functii Publice. Au incercat sa isi bata joc de sutele de mii de semnaturi ale romanilor satui de coruptie.

Eu vreau un presedinte care sa se bata cu ciuma indiferent de culoare.

Tin minte cat de socati am fost cand presedintele Iohannis a anuntat ca “mai da o sansa PSD.” Doua guverne Dragnea picasera. Ne batuseram cu ei in strada, ne batuseram cu ei in Parlament, ne batuseram cu ei peste tot. Dragnea era knock out si mingea era la presedintele Iohannis. Presedintele a decis sa dea mingea in out.

Fara nici o consultare reala cu opozitia, fara nici o incercare de rezistenta. Ne-am simtit atunci singuri. Am simtit singuratatea unei forte politice care enerveaza tot sistemul, am simtit singuratatea unui partid care are ambitia de a schimba totul.

Presedintele ne-a lasat in offside

Nu mai vreau un presedinte care sa lase societatea in offside. Vrem un presedinte full time.

Vreau un presedinte care sa nu mai dea o alta sansa PSD. Vreau un presedinte care sa nu mai dea niciodata o sansa PSD-ului.

Vrem sa terminam cu blestemul national al raului celui mai mic

Haideti sa nu mai alegem raul cel mai mic.

Haideti sa pretindem mai mult, haideti sa cerem enorm de la presedintele nostru. Pentru ca suntem indreptatiti sa cerem asta de la cei care ne conduc.

Noi suntem generatia care nu mai pleaca

Noi suntem generatia care nu se resemneaza atunci cand sistemul ne calca in picioare. Suntem generatia care reactioneaza si schimba sistemul. Schimba Romania. Pentru ca este Romania noastra.

Vrem un presedinte care sa ne propuna proiectul ramanerii aici. Proiectul cautarii fericii, aici, aici la noi acasa. Proiectul Fericiti in Romania.

Suntem generatia care s-a organizat. Si ne-am organizat nu doar sa scapam de Dragnea, nu doar sa scapam de Dancila.

Ne-am organizat ca sa schimbam Sistemul.

Vreau un presedinte care sa ne dea noua o sansa", a scris Ghinea pe Facebook.