Pentru ca nu a reusit sa stranga decat o mica parte din numarul necesar de semnaturi pentru a putea candida, sportivul Avram iancu s-a retras din cursa prezidentiala.

La inceputul lunii august, Avram Iancu si-a anuntat candidatura pentru alegerile prezidentiale. Dupa ce nu a putut strange cele 200.000 de semnaturi necesare, sportivul care a traversat Canalul Manecii inot si care a inotat aproximativ 3.000 de kilometri in Dunare, a anuntat ca se retrage din cursa prezidentiala, potrivit adevarul.ro.

"Este o cifra uriasa. Deloc accesibila unui candidat independent. Tind sa cred ca aceasta cifra a fost dimensionata in mod intentionat ca doar o structura mare de partid sa o poata atinge. Am strans 1.247 de semnaturi", a spus sportivul.

"Dorind sa salvez Romania am costatat ca sunt prea multi «salvatori». Toti sunt de acord cu un consens; intregul esichier polititc sa se aseze in spatele lor. Nu in spatele altora. Declar misiunea imposibila, asa ca ma retrag! Ma felicit pentru aceasta actiune. Personal mi-am facut un mare bine. Contrar sfaturilor pretioase a multor prieteni (carora le multumesc) de a nu ma «incurca in asa ceva», am facut-o. Daca nu o faceam, cu siguranta, pe la 65 de ani traiam cu falsa impresie ca as fi putut salva Romania si ca n-am facut-o", a mai spus Avram Iancu.