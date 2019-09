Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura vor continua si saptamana aceasta.

"Toate actiunile PNL sunt in conformitate cu calendarul comunicat public. La ora actuala exista un text al motiunii de cenzura care a fost convenit cu cei de la USR, PMP si de la UDMR. Acest text a fost transmis si catre celelalte doua formatiuni politice - ALDE si PRO Romania. Asteptam observatiile acestor formatiuni pe textul motiunii de cenzura. Din punctul nostru de vedere, PNL este pregatit sa depuna motiunea de cenzura cat mai rapid posibil, dar ne mentinem aceasta conditie de a atrage alaturi de noi in sustinerea acestei motiuni pe toti parlamentarii formatiunilor politice care nu sustin Guvernul si ca ne mentinem obiectivul de a strange 233 de semnaturi pentru sustinerea motiunii pentru a avea garantia ca motiunea va fi incununata de succes. Saptamana aceasta vom avea intalniri in continuare cu toti partenerii, toti contribuabilii la aceasta motiune de cenzura si sunt convins ca pana la finele saptamanii vom avea rezultate pe care sa le anuntam public privitor la textul motiunii, privitor la momentul depunerii motiunii de cenzura. (...) Pe langa decizia fiecarei formatiuni sau fiecarui grup parlamentar de a sustine motiunea de cenzura va fi necesara o pregatire foarte atenta a momentului depunerii motiunii de cenzura si mai ales al zilei in care se va dezbate si se va vota motiunea de cenzura, pentru ca este necesara mobilizarea a sase formatiuni politice pentru a nu mai avea absenti dintre semnatarii motiunii de cenzura, fiindca orice absenta poate sa puna in pericol reusita la aceasta motiune de cenzura", a spus Orban, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.

El a precizat ca la negocieri se va face si o evaluare privitoare la numarul de parlamentari care doresc sa semneze si sa voteze motiunea de cenzura.

"Cred ca pentru orice parlamentar ALDE, odata cu trecerea partidului in opozitie, atitudinea normala este aceea de a sustine aceasta motiune de cenzura, de a semna si de a vota pentru aceasta motiune de cenzura", a mai spus Ludovic Orban.

Acesta a amintit ca PRO Romania si-a exprimat disponibilitatea sa sustina demersul antiguvernamental.

"La intalnirea de saptamana aceasta vom stabili care este termenul limita pana la care mai asteapta prezenta premierului Dancila la Parlament si implicit momentul de la care ei sunt hotarati sa sustina motiunea de cenzura", a afirmat liderul PNL.

El s-a declarat convins ca UDMR si PMP vor sustine motiunea de cenzura si a mentionat ca a avut si cateva discutii cu parlamentari din PSD.

Ludovic Orban a indicat ca in principal negocierile vizeaza motiunea de cenzura, dar si evolutiile ulterioare, amintind ca optiunea PNL vizeaza alegerile anticipate.

"Noi suntem pregatiti sa ne asumam raspunderea guvernarii si suntem dispusi sa purtam negocieri pentru formarea unui guvern, dar preferinta noastra clara este pentru anticipate", a aratat presedintele PNL.

Liderul liberalilor a exclus varianta ca motiunea de cenzura sa nu fie depusa pana la alegerile prezidentiale. "Am incredere ca toti aceia care spun astazi ca sunt in opozitie vor sustine motiunea de cenzura si daca acest lucru se va intampla aceasta motiune de cenzura va duce la caderea Guvernului", a afirmat Orban.

El a aratat ca PNL nu conditioneaza depunerea motiunii de cenzura de momentul venirii in Parlament a premierului Viorica Dancila.

"Una dintre formatiunile politice cu care am purtat discutii avusese o solicitare catre premier privitor la conditiile de sustinere a remanierii ca urmare a schimbarii configuratiei politice. Probabil nici aceasta formatiune politica nu va astepta pana la calendele grecesti ca premierul Dancila sa vina in Parlament", a spus Orban.

Pe de alta parte, Orban nu dorit sa comenteze declaratiile deputatului USR Stelian Ion legate de urgentarea depunerii motiunii de cenzura, precizand ca discutiile oficiale se poarta la nivel de conducere, lideri de grup.

"Eu am citit pozitia presedintelui USR, care este conforma cu pozitia pe care am stabilit-o de comun acord in cadrul negocierilor - si anume ca vom depune motiunea cand vom avea 233 de semnaturi ca o garantie a succesului acesteia", a adaugat el, potrivit site-ului Agerpres.