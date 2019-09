Andrei Caramitru este de parere ca presedintele Klaus Iohannis ar fi putut sa faca mult mai multe pentru Romania pe perioada mandatului sau, dar de fiecare data cand a avut ocazia "a trimis mingea in out".

"Presedintele Romaniei a fost ales de milioane de oameni ca sa se lupte contra PSD. Asta a fost mandatul dat. Nu am vrut atunci PSD-ul lui Ponta.

Si Presedintele trebuia sa fie varful de atac si capitanul echipei. Noi am luptat si i-am dat multe mingi de gol. Si de fiecare data, singur in fata portii, a preferat sa dea mingea in out.

Prima data a fost dupa OUG13. Am iesit in frig, zi de zi, sute de mii de oameni. I-am dat mingea ca sa faca referendum imediat si sa blocheze orice schimbare a legilor justitiei. A preferat sa dea mingea in out.

Am luptat cu Dragnea zi de zi. Cand a fost sa nu o confirme pe Vasilica, nici macar nu s-a consultat cu cineva. I-a mai dat o sansa. A trimis mingea in out.

Putea sa dea un gol mare daca o proteja pe LCK. Risca un fault si o accidentare, dar putea sa marcheze. A preferat sa dea mingea in out.

Am votat masiv pe 26Mai. Presedintele ne-a promis ca schimbam constitutia, ca ranforsam rolul presedintelui. Ca incepem consultarile pe tema asta si ca mai facem un referendum la alegerile prezidentiale. I-am dat mingea. Dar iar a trimis-o in out.

Eu m-am saturat. Sa tot luptam, sa dam mingea in fata, dar sa nu se vada nimic niciodata, sa nu reusim nici un gol. M-am saturat sa tot vad mingea aruncata aiurea in tribune, sa vad un atacant care tot da sanse portarului.

De-asta vreau un alt Presedinte, de la USR, care sa si marcheze. Care sa si lupte alaturi de echipa. Care sa transpire, sa fuga, sa se lupte, sa aiba curaj sa traga tare pe poarta", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.