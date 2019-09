Dacian Ciolos, liderul PLUS, explica intr-o postare pe Facebook cum PSD continua o "campanie populista de atacare a Occidentului, sub pretextul apararii intereselor romanesti".

"PSD-ul lui Liviu Dragnea si al Vioricai Dancila continua campania populista de atacare a Occidentului sub pretextul apararii intereselor romanesti.

Ministrul PSD al Transporturilor, Razvan Cuc, nu intamplator unul dintre favoritii lui Dragnea, se razboieste de mai multe zile cu firma spaniola care a construit tronsonul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, aducand in discutie demnitatea sa de roman. Dupa ce Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), aflata in subordinea Ministerului Transporturilor, a reziliat contractul cu constructorii spanioli, ministrul Cuc duce o adevarata campanie de imagine, ironizandu-i pe «strainii cei rai». Un populism ieftin, care nu rezolva problema de fond si nu ne ajuta pe noi, romanii, sa circulam mai repede pe o autostrada terminata.

Nu luam nicidecum apararea firmei spaniole, dar beneficiarul lucrarii, CNAIR, trebuia ca, in timpul executiei acesteia, sa faca mai multe rapoarte privind calitatea constructiei si sa le dea publicitatii.

Da, contribuabilul roman trebuia informat, deoarece acolo s-au folosit si bani publici. Bani publici impreuna cu bani europeni, pe care Guvernul PSD nu se agita sa ii atraga. Ba, mai mult, fuge de ei, pentru ca autoritatile europene verifica modul in care sunt cheltuiti. Fara sa le pese, de fapt, de lucrarea in sine, guvernantii PSD s-au trezit sa reactioneze la spartul targului pentru ca doamna Dancila e in campanie electorala pentru prezidentiale.

Daca nu consultam rapid niste specialisti si ne bazam numai pe declaratiile unui ministru populist, riscam sa ne trezim ca spaniolii castiga in instanta si noi ramanem si fara autostrada, si cu banii luati. Bani pe care nu-i platesc Cuc si Dancila, ci ii platim noi toti", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.