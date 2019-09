Senatorul liberal, Florin Citu, sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca Viorica Dancila si Eugen Teodorovici au pus-o pe sefa de la ANAF "sa vina si sa manipuleze" pentru ei.

"Viorica, nici tu si nici bichonul tau nu scapati!

Ati pus-o pe sefa ANAF sa vina si sa manipuleze pentru voi. Nu va ajuta!

Sefa ANAF se lauda cu venituri mai mari incasate fata de anul trecut.

Va mai mira ca totul merege ingrozitor de prost in administratia publica si in general la stat cand asa fac ei evaluarile?

Bai tovarsi este normal sa aveti venituri mai mari fata de anul trecut pentru ca preturile sunt mai mari.

Daca puneati un animal, de companie sau salbatic, in fruntea ANAF avea aceleasi rezultate. O dovada a manipularii voastre ordinare este ca la procent din PIB veniturile fiscale raman la fel. De astea se ocupa sefa ANAF si au ramas neschimbate.

Cel putin recunoasteti implicit ca ati premeditat cresterea inflatiei.

Eu va avertizez. Viorica, bichonul si sefa ANAF, evaluarea se face relativ la tinta pe care o aveati pentru 2019. Acolo stati rau de tot - 10.4 miliarde lei gaura si ati mai falsificat si datele. Asa se fac evaluarile in sectorul privat. Voi vreti salarii mai mari ca in privat dar evaluari ca la socialisti.

Nu va vad bine. Mai ales in contextul a ceea ce voi anunta in cateva zile in conferinta de presa.

Vine, vine, calca totul in picioare...", a scris Florin Citu pe Facebook.