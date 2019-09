Calin Popescu Tariceanu a dizolvat, in urma unei decizii aprobate vineri, organizatia ALDE Dolj. Acestia i-au adresat liderului de partid o scrisoare deschisa in care sustin ca Tariceanu le-a "inselat asteptarile" si ca "tine in brate" niste oameni care "nu au produs performante de cand sunt in partid".

"Scrisoare deschisa domnului Calin Popescu Tariceanu

Noi,

Vicepresedinti si membri ai Biroului Politic Teritorial ALDE Dolj,

Presedinti ai organizatiilor locale ,

Primari, viceprimari,

Consilieri municipali si locali,

Lideri ai OFLDE Dolj si TLDE Dolj,

Va scriem aceste randuri dezamagiti si revoltati.

Dezamagiti de modul in care ne-ati inselat asteptarile si in care lasati sa fie calcate in picioare toate eforturile si resursele pe care vi le-am alocat, cu devotament si incredere, in toti acesti ani.

Revoltati de modul in care incercati sa anihilati munca noastra de a cladi o organizatie care a trecut pragul electoral la toate confruntarile din ultimii 3 ani.

Nu a fost deloc usor aici la Craiova si in Dolj sa facem o organizatie care sa castige, deopotriva respectul oamenilor si pe cel al competitorilor politici, fie ei parteneri sau adversari.

Cum poate un om cu profilul dumneavoastra politic sa accepte ca un functionar de partid -l-am numit pe dl Chitoiu- sa dizolve dintr-un condei o intreaga organizatie cu mii de membrii si alte mii de simpatizanti?!

Cum puteti sa mai spuneti romanilor ca sunteti aparatorul drepturilor si libertatilor cetatenesti cand, in partidul pe care il conduceti, dreptul la opinie si libertatea de exprimare sunt sanctionate drastic cu excluderi, radieri si dizolvari?! Cand, in sfidarea oricaror norme democratice minimale, nu acceptati ca alesii partidului, cei care au un alt punct de vedere, sa si-l apere in instantele partidului?!

Cum puteti sa tineti in brate niste oameni care nu au produs performante de cand sunt in partid (pentru ca, vorba lor, sunt «obositi politic») si sa dati afara pe cei care au dovedit, prin rezultate, fidelitatea fata de partid si l-au construit de la zero, ducandu-l in Parlament?!

Suntem in 2019, dle Tariceanu, nu in 1989! Avem o lege a partidelor politice care trebuie respectata, avem un Statut pe care nu aveti dreptul sa va stergeti picioarele!

Dorintele si interesele personale ale liderilor de partide nu trebuie sa mai tina loc de reguli, legi si statute! Democratia de laborator nu e democratie!

Nu suntem argati pe mosia unui lider, indiferent de numele sau! Am vrut un parteneriat cu dumneavoastra, nu o relatie de tip palmasi -boier!

V-am primit de atatea ori cu simpatie si incredere la Craiova. De ce nu veniti dumneavoastra sa «dizolvati», la fata locului, organizatia pentru a vedea reactia oamenilor?!Va vom primi asa cum se cuvine!...

De ce nu veniti dumneavoastra de mana cu noul presedinte al organizatiei sa ni-l impuneti?! Ati avut macar curiozitatea, asa cum faceati candva, sa aflati cine este persoana care va este prezentata ca solutia pentru functia de presedinte la Dolj?! Aveti idee ce fel de metode sunt folosite, in aceste zile, cu lansarea unor liste albe si liste negre prin organizatiile locale cu scopul de a ne diviza si de a ne arunca pe unii impotriva celorlalti?! Aceasta e democratia interna intr-un partid liberal de secol 21, dle Tariceanu ?!

Chiar v-ati pierdut de tot onoarea si busola politica?! Oare ati purtat o masca de liberal adevarat, in toti acesti ani, si acum va vedem adevarata fata?!

V-ati dat mult prea usor pe mana unor oameni care va vor murdari iremediabil intreaga cariera politica, dar pe care nu-i vom lasa sa distruga partidul!

Chiar asa, dle Tariceanu?! Ati ales la final de cariera tranzactionismul in locul liberalismului?!

Spuneti-ne noua, si in general opiniei publice romanesti, daca ati luat aceste decizii cu ”pistolul la spate”?!

Spuneti oamenilor care au alergat in aceasta vara sa stranga semnaturi pentru candidatura dvs. prin Dolj si prin intreaga tara daca ati fost santajat ca sa nu mai candidati?!

Spuneti oamenilor adevarul ca sa nu se mai repete, in niciun partid, aceste lucruri mizerabile!

Va cerem, acum in ceasul al 12-lea, sa opriti deciziile nestatutare si antidemocratice privind excluderile, rand pe rand, ale liderilor ALDE care nu va convin!

Va cerem sa anulati decizia de dizolvare a organizatiei judetene si sa ordonati (inca) secretarului general sa inceteze difuzarea prin judet a unei liste artificiale cu noua conducere a organizatiei judetene, lista pe care nu o recunoastem chiar daca numele unora dintre noi figureaza in ea! Nu suntem pioni pe tabla de sah a dlui Chitoiu!

Va cerem sa retrageti increderea politica secretarului general Daniel Chitoiu, omul care face atat de mult rau ALDE in aceste zile!

Va cerem sa faceti demersurile statutare pentru convocarea Congresului partidului la care sa participe, cu drepturi nestirbite, toti cei pe care ati anuntat ca i-ati exclus! Culmea, intr-o sedinta informala!

Cautati in interiorul dumneavoastra mintea romanului cea de pe urma si ascultati de ceea ce va spune ea sa faceti!

Nu va jucati, dle Tariceanu, cu destinele noastre si ale organizatiei Dolj, in care am pus atata suflet, sperante si foarte multa munca!

Nu distrugeti ALDE cu buna stiinta, dle Tariceanu! Ce parinte e acela care isi omoara propriul copil?!", a mentionat in scrisoarea deschisa membri organizatiei ALDE Dolj.