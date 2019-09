Uniunea Salvati Romania si-a ales noii membri ai Biroului National si Comisiilor Nationale de Arbitraj si Cenzori la Congresul USR de la Timisoara.



"Numarul membrilor Biroului National a crescut de la 21 la 25 de membri, iar numarul femeilor alese in forul de conducere al partidului s-a dublat.

Biroul National



Iulian Bulai – deputat USR de Neamt, membru in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa



Stelian Ion – deputat USR de Constanta, membru Comisia juridica, de disciplina si imunitati



Cristina Pruna – deputat USR de Bucuresti, membru in Comisia de Industrii si Servicii



Nicolae Stefanuta – europarlamentar al Aliantei USR PLUS



Claudiu Nasui – deputat USR de Bucuresti, coordonatorul programului de guvernare al USR, membru in Comisia pentru buget, finante si banci



Cristian Seidler – deputat USR de Bucuresti, membru in Comisia pentru munca si protectie sociala



Allen Coliban – senator USR de Brasov, membru in Comisia pentru Mediu



Liviu Malureanu – consilier local, membru USR Sector 3



Andrei Cosmin Macsut – politolog, membru USR Sector 3



Mihai Gotiu – senator USR de Cluj, membru in Comisia pentru ape, paduri, pescuit si fond cinegetic



Catalin Drula – deputat USR de Timis, membru in Comisia pentru transporturi si infrastructura



Radu Mihail – senator USR Diaspora, membru in Comisia de Politica Externa



Ana Ciceala – membru USR Sector 3, consilier General al municipiului Bucuresti



Diana Muresan – presedinte USR Sibiu



Tudor Benga – deputat USR de Brasov, membru in Comisia pentru administratie publica



Catalin Stancu – presedinte USR Braila



Ionut Mosteanu – deputat USR Arges, membru in Comisia pentru transporturi si infrastructura



Dumitru Dobrev – avocat, membru USR Vrancea



Silvia Dinica – senator USR Bucuresti, membru in Comisia economica, de industrii si servicii



Stefania Petre – jurist, membru USR sector 2



Vlad Botos – europarlamentar al Aliantei USR PLUS



Elek Levente – membru USR Cluj



Cristian Alin Mos – presedinte USR Timis



Teodora Stoian – avocat, membru USR Sector 3



Dan Barna – presedinte USR

Comisia Nationala de Arbitraj



Ursa Lorin



Burjan Bogdan



Rusu Raluca



Andrei Florin



Piticari Petronela



Rigu Andrei



Moldovan Dragos



Mihalache Catalin



Vulcan Marius



Vasilache Anca



Vranceanu Edmond

Comisia Nationala de Cenzori



Jalba Valentin



Lazarescu Andrei



Ingeborg Mihalik

“Este o echipa in care am mare incredere. Impreuna vom castiga alegerile prezidentiale, locale, si vom duce USR la guvernare. Este echipa care va aduce insanatosirea Romaniei si transformarea intr-o tara din care tinerii sa nu mai plece, in care antreprenorii sunt sprijiniti, in care legea este lege, iar resursele sunt folosite pentru cei care au nevoie. Acea Romanie pe care ne-o dorim toti si in care putem trai fericiti aici, acasa.”, a declarat Dan Barna, presedintele USR.

Noile echipe pentru Biroul National, Comisia Nationala de Arbitraj si Comisia Nationala de Cenzori au fost alese pentru un mandat de 2 ani", se arata intr-un comunicat USR.