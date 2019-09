Theodor Paleologu, candidat la prezidentiale, sustine ca PNL nu are o busola ideologica.



"Oamenii nu voteaza ideologii, nu voteaza doctrine, lumea nu te voteaza pentru ca spui tu ca esti crestin-democrat, sau spui ca esti conservator, sau liberal. Oamenii voteaza solutii si oamenii in care au incredere. (…) Trebuie sa dai solutii si acele solutii sa fie sustinute de oameni credibili si, zic eu, simpatici, tind sa cred ca sunt simpatic.(…) Numai ca un partid daca nu are o busola intelectuala, daca nu are o busola ideologica, se duce de rapa. Pentru partid e important sa aiba o busola, pentru ca busola genereaza solutii. Aceste lucru e dovedit in ultimii 30 de ani de partide care au disparut. (…) Vreau sa va spun ceva despre partidele care nu au busola. La PNL, Iohannis nu are legatura cu liberalismul, nu are legatura cu traditia PNL. A fost ca la pacanele, ca la jocuri de noroc, au mizat pe Iohannis si a mers. De ce a mers? Pentru ca lumea nu mai il voia pe Ponta, in 2014, nu de dragul lui Iohannis, ci de oroare de Victor Ponta. Problema la jocurile de noroc e urmatoarea – cel mai rau e ca atunci cand castigi dezvolti o adevarata adictie, au castigat, au devenit dependenti, dar e o dependenta vicioasa, eu ii suspectez de masochism pe cei de la PNL, pentru ca Iohannis nu i-a adus la putere nici macar o zi in cinci ani si merg in continuare pe aceasta formula. PNL nu are o busola ideologica.

In cazul USR, oameni foarte simpatici, ne-am vazut la protestele, am fost la toate protestele din 2017 incoace, am fost coleg de scoala cu Nicusor Dan, l-am sustinut in candidaturile lui in 2012, in 2016 am fost dat afara din PNL de dragul lui Nicusor Dan. Sunt oameni minunati, acolo problema este ca nu au unitate, nu au o busola ideologica. In USR ai de toate, oameni care spun lucruri mult diferite, e buna diferenta de opinie, dar in USR sunt pozitii diametral opuse, Florina Presada si Nasui spun lucruri diametral opuse, sunt ca apa si uleiul, nu au niciun fel de legatura unul cu altul, sunt la antipozi. Asa ceva in situatie de guvernare inseamna esec garantat. E foarte bine sa spui ‘fara penali’, de acord, am semnat si eu pentru referendumul fara penali, cum sa nu semnez asa ceva, dar nu e de ajuns ca sa guvernezi o tara sa spui fara penali, fara penali. Eu as fi mai radical, as spune – fara prosti. Cati nu sunt de fapt corupti din prostie? Ca mai e si lucrul asta, prostia de fapt genereaza multe catastrofe.(…) Eu cred ca in campania asta trebuie sa demonstram ca nu suntem o tara de prosti", a spus Paleologu, citat de g4media.ro.