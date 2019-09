Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat sambata, la Scoala de vara a Organizatiei PMP de la Costinesti, ca actuala Constitutie are "disfunctionalitati", una fiind aceea ca presedintele tari nu poate demite premierul.



"Cred ca ne-am dat seama cu totii ca actuala Constitutie are unele disfunctionalitati. S-a vazut in repetate randuri ca scartaie. De ce scartaie ? Pentru ca ea contine niste contradictii. Sa ne uitam la criza politica actuala, la varful statului avem haos, avem zapaceala, avem discordie, avem dihonie. Presedintele numeste primul ministru, dar nu il poate demite. (...) Este o absurditate de gandire constitutionala. Numeste un prim-ministru si dupa aceea ramane potcovit cu respectivul prim-ministru. Din pacate, am ramas potcoviti cu Viorica Dancila. De ce ? Pentru ca Iohannnis si-a facut un calcul pentru cel de-al doilea mandat. S-a gandit ca in felul acesta ingroapa definitiv PSD. Da, ingroapa definitiv PSD, dar problema este ca e ingroapa si pe noi, ca tara", a afirmat Paleologu.

El a spus ca si-ar dori "niste ajustari" in Constitutie, pentru a se evita pe viitor "blocajul" cu care se confrunta Romania in prezent, noteaza Agerpres.

"Vreau niste ajustari in Constitutie pentru a evita genul de blocaj cu care ne confruntam in momentul de fata. Vreau de exemplu ca presedintele sa poata demite primul ministru. Vreau ca presedintele sa poata dizolva Parlamentul. Vreau ca alegerile anticipate sa fie o posibilitate reala, nu doar declarativa. Pentru ca in Constitutia actuala procedura pentru declansarea de alegeri anticipate este atat de complicata, incat niciodata nu vor avea loc alegeri anticipate. (...) In momentul de fata noi avem o prapastie, un abis intre popor si Guvern si Parlament. Cu alte cuvinte, alegerile anticipate ar fi salutare pentru Romania, dar sunt atat de greu de organizat, incat s-ar putea sa avem o situatie exploziva. (...) Eu nu as fi numit-o pe Dancila", a mai sustinut candidatul PMP.

Theodor Paleologu a mai afirmat ca Romania nu este o tara de prosti.

"Asa cum spun mereu, Romania nu este o tara de prosti. Cei care ne considera ca suntem o tara de prosti sunt cinicii care vor sa manipuleze la nesfarsit si putem demonstra pe 25 noiembrie ca majoritatea in tara asta nu este facuta din prosti", a aratat Paleologu.