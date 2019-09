Presedintele PNL, Ludovic Orban, le cere liberalilor sa se pregateasca de guvernare "cu smerenie" si sa acorde atentie problemelor fiecarei categorii sociale.



"Stimati colegi, trebuie sa ne pregatim pentru guvernare si suntem pregatiti pentru guvernare. Trebuie, in schimb, sa facem lucrul acesta cu truda, cu modestie, cu smerenie fata de concetatenii nostri, cu atentie la problemele fiecarei categorii sociale, sa analizam fiecare solutie posibila, astfel incat orice decizie pe care o luam sa garanteze efectele favorabile pentru societatea romaneasca, sa nu cumva sa cadem si noi in ispita de a lua decizii pe picior, de a scoate din joben Ordonante de urgenta peste Ordonante de urgenta, fara niciun fel de fundamentare, fara nici un fel de analiza, fara niciun fel de studiu de impact, care sa provoace consecintele dezastruoase, pe care le-au provocat marea majoritate a Ordonantelor de urgenta scoase de guvernarea care a trecut", a spus Orban sambata, la Reuniunea Filialelor PNL din Regiunea Sud-Est desfasurata la Constanta.

El a adaugat ca PNL este un partid "puternic ancorat" in istoria Romaniei, "cu radacini adanci in societatea romaneasca", cerandu-le liberalilor sa incerce sa se apropie de oameni si sa le asculte problemele, scrie Agerpres.

"Trebuie sa folosim campania asta sa ne apropiem si mai mult de oameni, sa fim si mai aproape de romani, sa fim si mai deschisi sa le ascultam problemele si impreuna cu ei sa cautam cele mai bune solutii pe care sa le punem in practica, pentru ca vom fi cu siguranta chemati de cetatenii romani sa guvernam Romania, dar pana atunci avem de dus cea mai importanta campanie, campania pentru realegerea lui Klaus Iohannis in functia de presedinte al Romaniei", a mai spus liderul liberal.

Ludovic Orban a subliniat ca urmeaza o campanie electorala decisiva si le-a cerut colegilor sa puna pe primul plan "aceasta batalie pentru Romania".

"Va cer fiecare in localitate in care traiti, in mediul profesional in care va desfasurati activitatea, printre vecini, printre rude, printre cunoscuti, transmiteti acest mesaj romanilor, ca Romania nu este condamnata sa fie o periferie a Europei, ca in 5 ani Klaus Iohannis a aratat ca Romania poate sa fie in primul rand, (...) ca Romania are cu adevarat sansa unui destin maret asa cum il merita", a afirmat presedintele PNL.