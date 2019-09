Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, in statiunea Venus, ca dupa ce a respins propunerile de ministri si i-a cerut premierului Viorica Dancila sa le prezinte in Parlament, aceasta a venit in fata natiunii "cu afirmatii ciudate".



"Eu am venit in fata natiunii cu argumente constitutionale foarte solide si doamna premier a venit in fata natiunii cu afirmatii ciudate", a spus Iohannis, raspunzand unei intrebari referitoare la tergiversarea prezentarii in Parlament a propunerilor de ministri.

Intrebat daca a fost contactat "insistent" de Viorica Dancila pentru a discuta despre remanierea guvernamentala, seful statului a negat.

"Nu a insistat deloc, m-a sunat cu o zi inainte, ma rog, cu cateva ore inainte de a-mi trimite acea solicitare ciudata de remaniere", a precizat Klaus Iohannis.

Ce spune Iohannis despre "Pactul national pentru bunastarea romanilor"

"Vedeti, acum suntem practic in campanie electorala, chit ca formal suntem in campania preelectorala, si toti competitorii incearca sa prezinte abordari si chestiuni atractive pentru electorat. Pana aici, nimic rau. Insa, trebuie sa intelegem ca ce se face acum cu acest pact, si au incercat altii sa vina cu tot felul de documente tip pact, sunt actiuni electorale. Le citim si trecem mai departe. Insa ideea de intelegere transpartinica, ideea de pact este buna daca vine dupa o validare, si eu am venit in fata natiunii de doua ori cu asemenea document", a spus Iohannis, raspunzand unei intrebari privind respectiva initiativa a premierului.

Seful statului a dat drept exemplu pactul privind Apararea si pe cel privind Justitia, scrie Agerpres.

"Prima data, imediat dupa ce am fost ales de peste 6 milioane de romani in noiembrie 2014, am venit cu un pact care s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru Romania, va amintiti acel pact pentru Aparare, prin care am stabilit sa alocam 2% din PIB pentru Aparare. Un pact care ne-a adus foarte buna vizibilitate si ne-a dus in centrul atentiei si in Uniunea Europeana si, evident, in NATO. Am venit si dupa referendumul din 26 mai cu un astfel de pact, pentru parcursul european, validat fiind de 6,5 milioane de romani care au votat Da pentru referendumul pe care l-am propus. Iata ca asa, dupa o validare prin vot, o intelegere transpartinica poate sa fie benefica, si dupa ce castigam alegerile, probabil vom veni in fata romanilor cu astfel de intelegeri care sunt necesare pentru a merge spre o Romanie normala", a afirmat presedintele tarii.

Iohannis: Tara noastra are mare nevoie de oameni tineri

"Convingerea mea ferma este ca tara noastra are mare nevoie de oameni tineri in mediul privat, in administratia locala, in administratia centrala, in politica in general. Spre deosebire de trecut, tinerii sunt astazi mult mai informati si mult mai pregatiti de implicare in viata cetatii decat alte generatii si cu aceasta pregatire vine la pachet si obligatia de a va implica in viata publica. Voi, care sunteti aici, ati facut deja acest pas: sunteti implicati, aveti organizatii solide, pe care le reprezentati aici si aveti responsabilitatea sa redati oamenilor increderea ca politica inseamna, in primul rand, a-ti pune toata forta, energia si priceperea in slujba cetateanului si a interesului public si pentru asta va doresc multa-multa putere si determinare", a spus Iohannis.

Presedintele a remarcat, totodata, prezenta unui mare numar de tineri la referendumul pe tema justitiei din 26 mai.

"Voi reprezentati forta tanara a celui mai important partide deocamdata de opozitie din Romania. Si vreau sa va felicit pentru munca depusa la alegerile europarlamentare si la referendum. Fara implicarea voastra rezultatul PNL nu ar fi fost acelasi. (...) Prezenta tinerilor le Referendum in numar foarte mare de datoreaza in buna masura si campaniei pe care ati facut-o si exemplului pe care l-ati dat si rezultatul este extraordinar", a mai afirmat seful statului.

El le-a spus tinerilor prezenti la Scoala de vara a TNL ca urmeaza "batalii electorale complicate" in urmatoarea perioada.

"Ne aflam in fata unor batalii electorale complicate, avem peste putine luni alegeri prezidentiale, vom avea alegeri locale, vom avea alegeri parlamentare . Eu va invit ca impreuna cu mine sa castigam toate aceste alegeri. Dupa dezastrul PSD-ist care a rapit Romaniei ani de zile sansa la dezvoltare, cetatenii vor o guvernare eficienta care sa le aduca siguranta, prosperitate, bunastare si cu ajutorul vostru o vor avea. Voi sunteti generatia care poate aduce entuziasmul, speranta dar si optimismul in politica si in societatea romaneasca. Recladirea sperantei intr-un viitor mai bune este o conditie absolut necesara fara de care dezvoltarea tarii nu are cum sa reuseasca. Eu sunt increzator in destinul Romaniei pentru ca vad aici impreuna cu mine viitori primari, actuali si viitori parlamentari si cu siguranta viitori ministri si cine stie, poate chiar mai mult", a aratat Iohannis.

Iohannis: Romania va fi condamnata la stagnare

In opinia sa, Romania va fi condamnata la stagnare daca nu va tine cont de opiniile, de asteptarile si de necesitatile tinerei generatii.

"Auzim asa, adesea, vorbindu-se despre lipsa de potential sau lipsa de capital uman performant in pepinierele partidelor politice romanesti. Este argumentul invocat frecvent de acei reprezentanti ai clasei politice care refuza sa faca pasul inapoi - si avem recent cateva exemple in acest sens - pentru a permite tinerilor sa vina in fata cu idei noi, cu idei care revigoreaza spatiul politic. Aceasta este o abordare paguboasa care trebuie combatuta ferm, pentru ca Romania va fi condamnata la stagnare daca nu va tine cont de opiniile, de asteptarile si de necesitatile tinerei generatii. Va indemn, asadar, sa nu renuntati, fiti ambitiosi, urmariti-va cu perseverenta obiectivele si veti reusi sa va impuneti punctele de vedere!", a mai spus presedintele.

Klaus Iohannis a participat sambata la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal, eveniment desfasurat in perioada 12-15 septembrie, in statiunea Venus.