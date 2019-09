Dacian Ciolos, liderul PLUS, a reactionat in urma anuntului premierului Viorica Dancila cu privire la "Pactul national pentru bunastarea romanilor".



"PLUS nu va taia salariile si pensiile romanilor daca ajunge la guvernare. Declar acest lucru cat se poate de ferm, pentru a pune capat minciunii pe care Viorica Dancila o tot repeta in spatiul public. PSD si-a facut un obicei din a castiga voturi inducandu-le romanilor diferite spaime, ba a strainilor care vor sa ne ia tara, ba a opozitiei care vrea sa taie salariile si pensile. Atat stie partidul lui Liviu Dragnea si al Vioricai Dancila: sa ii sperie pe oameni ca, daca 'opozitia cea rea' vine la putere, o sa le ia din ceea ce PSD le-a dat cu atata 'marinimie'. Strategie ieftina de campanie, inventata de Ion Iliescu si de colegii lui in anii '90. Oamenii s-au convins in atatia ani ca sunt doar vorbe goale.

Tot ce a facut PSD cand a guvernat tara a fost sa creasca cu sume derizorii salariile bugetarilor si pensiile si sa umple cu sume uriase conturile clientelei de partid. Iar aceste cresteri nu s-au bazat pe vreo strategie savanta care sa ajute economia romaneasca sa se dezvolte, ci prin imprumuturi externe care au indatorat generatii si generatii de acum inainte. Oamenii trebuie sa stie: PSD a amanetat viitorul copiilor nostri.

PSD e partidul care mareste salarii si pensii pe banii altora. Noi vrem sa platim aceste salarii si pensii dezvoltand economia si permitand romanilor care vor sa munceasca cinstit sa o faca la ei in tara, nu prin strainatate.

Ca o ironie a sortii, exact in ziua in care Viorica Dancila propunea un pact pentru “bunastarea” romanilor si soma opozitia sa semneze ca nu va taia salariile si pensiile, Banca Nationala dadea un comunicat in care ne anunta ca datoria externa a Romaniei a crescut, in primele sapte luni din acest an, cu peste opt miliarde de euro, in special din cauza imprumuturilor facute de Ministerul Finantelor prin emisiunile de euroobligatiuni.

Noi nu avem nevoie sa semnam un pact cu PSD, stim exact ce avem de facut pentru a plati pensiile si salariile cetatenilor romani nu din bani de imprumut, ci din bani produsi in Romania.

Atat a invatat PSD, sa se imprumute ca sa plateasca salariile si pensiile, iar apoi sa spuna ca avem crestere economica. Orice economist stie, chiar si cei care o sfatuiesc pe Viorica Dancila, ca o crestere economica bazata doar pe consum nu este o crestere sanatoasa si ca ea se va intoarce, in scurt timp, impotriva oamenilor", a scris Ciolos pe Facebook.