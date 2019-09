Dan Barna a fost validat pentru functia de presedinte al partidului, sambata, in cadrul celui de-al V-lea congres al USR, care se desfasoara la Timisoara.



"Cred si sunt foarte optimist ca Romania va avea pentru prima data dupa 30 de ani sansa sa aleaga in turul doi intre doua variante de Romanie, intre presedintele in functie, Klaus Iohannis, candidatul PNL, si persoana mea, Dan Barna, din partea Aliantei USR-PLUS. Este un semnal ca Romania se insanatoseste si este un mesaj ca, dupa trei ani de abuzuri ale PSD asupra Romaniei, oamenii au inteles ca acest mamut obosit trebuie sa se retraga din istoria curenta.

Astazi ne alegem noua conducere USR, tocmai am fost validat pentru pozitia de presedinte al USR in urma voturilor tuturor membrilor. In aceasta dupa amiaza vom alege si viitorul Birou National al USR, care va duce partidul la guvernare si care va face parte din ceea ce inseamna alianta USR-Plus si speranta reala ca Romania se insanatoseste", a spus Barna, citat de capital.ro.

Din 478 de electori, 439 au votat pentru, 14 contra, iar 25 s-au abtinut.