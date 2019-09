Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, il critica pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, mentionand ca a avut o schimbare radicala in ultima luna.



"Este halucinant ca un presedinte de partid, de o asemenea magnitudine, sa anunte pe Facebook alianta cu un alt partid, sa anunte iesirea de la guvernare.

Asta a fost prima chestiune. Domnul Ponta a dezmintit, domnul Tariceanu a retras acel mesaj. Dupa asta, am ajuns la momentul uluitor in care domnul Tariceanu si-a retras candidatura, brusc. Intreg partidul a fost naucit de aceasta mutare. Pe langa asta, am avut si doua evenimente foarte netransparente alianta cu Ponta si anuntarea candidaturii lui Mircea Diaconu. Toate astea in numai o saptamana.

In acest moment, ALDE se desprinde de o guvernare pentru care ti-ai asumat niste masuri, este si meritul tau. Te rupi de Guvernul in care ai lucrat si am intrebat si eu public si in partid: cu ce sunt mai frecventabili Ponta si Tudose. Te desprinzi de PSD-ul original, asa cum este este PSD-ul pe care il stim de atata timp, sa te agati de colacul Pro Romania?

Pe domnul Tariceanu il stiam un om echilibrat, un om care cantareste mult inainte de luarea unei decizii, dar acum uitati-va ca in numai o luna s-au intamplat atatea: te desparti de partener, te logodesti cu Ponta si te intalnesti pe ascuns cu Orban si Turcan.

Tariceanu este acum intr-un avion cu copilotul Ponta, dar el este piratul care a deturnat avionul. Principalul castigator al intregului scandal este Victor Ponta. El a reusit sa fragilizeze coalitia de guvernare, a reusit sa deturneze ALDE si acum el este stapan.

Acum vad ca doamna Dancila ne-a propus alianta pentru alegerile locale si parlamentare, ori domnul Tariceanu nu ne-a spus asta. Acum spune ca nu are incredere in Dancila, dar ai incredere in Ponta?

Senatorul Daniel Zamfir, cat va sta in ALDE va face tot ceea ce depinde de el sa nu se realizeze alianta cu Victor Ponta si trebuie sa incercam sa salvam partidul", a declarat Daniel Zamfir la Antena 3, potrivit stiripesurse.ro.