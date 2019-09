Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu recunoaste ca Mircea Diaconu are sanse mai mari decat ar fi avut el la prezidentiale, intrucat cel din urma poate obtine voturi , in egala masura, de la alegatori de stanga si de drepata.



"Cred ca in actuala configuratie politica, Mircea Diaconu are mai mari sanse, pentru ca el este, in postura lui de independent, un candidat care se adreseaza in egala masura alegatorilor din stanga, centru si dreapta spectrului politic.

Consideram ca este un candidat pentru care merita sa facem acest efort. Nu am discutat despre o alianta politica (cu Pro Romania, n.r.). O sa vedem dupa alegerile prezidentiale. In partid sunt si voci care contesta utilitatea unui proiect comun cu Pro Romania, dar exista si voci numeroase care considera ca este o varianta care merita de luat in seama. O sa discutam. Nu avem niciun fel de graba. O sa luam hotararea asa cum va vota majoritatea, in mod democratic", a spus Tariceanu la Digi24, citat de adevarul.ro.