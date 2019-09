Premierul Viorica Dancila, propune partidelor semnarea Pactului national pentru bunastarea romanilor, mentionand ca este prima care semneaza acest pact, "avand credinta ca Romania trebuie sa-si onoreze obligatia de baza catre cetateni, aceea de a le asigura bunastarea si un trai decent".



"Am vazut cu totii in ultima perioada nenumarate propuneri de pacte si acorduri. Partidele si candidatii vorbesc intre ei despre cum sa joace jocul politic, se cearta, negociaza si esueaza lamentabil in fata romanilor. Pentru ca niciuna din aceste initiative nu are impact si finalitate pentru oameni. Niciuna nu a fost gandita in interesul romanilor, niciun astfel de acord nu s-a concretizat intr-o masura menita sa faca bine societatii, sa aduca o crestere a nivelului de trai ori vreo forma de progres in viata de zi cu zi.

Eu astazi propun, in fata dumneavoastra, singurul pact pentru cetateni, singura intelegere pe care merita sa o faca fortele politice din Romania: aceea a bunastarii romanilor. Pentru ca astazi Romania are a doua cea mai mare crestere economica din Europa. Salariile si pensiile au crescut cu un ritm fara precedent. A crescut salariul minim pe economie, au crescut salariile medicilor si ale profesorilor, precum si salariile din constructii. La 1 septembrie punctul de pensie a crescut cu 15% si a crescut pensia minima garantata.

Avand in vedere istoricul si practica guvernelor de dreapta de a taia veniturile romanilor si tinand cont de afirmatiile din ce in ce mai dese ale unor lideri politici care anunta ca vor impune din nou masuri de austeritate si regres social, propun partidelor parlamentare semnarea Pactului national pentru bunastarea romanilor, care trebuie sa fie garantia politica a continuarii cresterii nivelului de trai al romanilor in perioada urmatoare.

Vreau ca oamenii sa primeasca o minima asigurare scrisa din partea intregii clase politice ca nu li se vor taia salariile si pensiile, asa cum s-a facut in guvernarea 2010-2012.

Sunt prima care semneaza acest pact, avand credinta ca Romania trebuie sa-si onoreze obligatia de baza catre cetateni, aceea de a le asigura bunastarea si un trai decent.

Imi asum in fata dumneavoastra acest lucru si astept de la toti cei care vin si cer voturi sa dea dovada de acelasi curaj al asumarii, astfel incat, oricine ar ajunge la guvernare, masurile de sprijin sa fie continuate iar romanii sa nu mai fie niciodata sacrificati", a scris Dancila pe Facebook.