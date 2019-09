Senatorul PSD, Serban Nicolae, reactioneaza dupa ce seful statului a refuzat remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, pe care o considera ca fiind ''neavenita si nepotrivita''.



"Vorbitul sacadat si la ora fixa nu tine loc de argumente. Dl Iohannis continua sa se afle in afara Constitutiei (...) Nu exista in Constitutie mesaje transmise premierului prin intermediul declaratiilor de presa, nu exista in atributiile presedintelui sa ceara Guvernului sa isi verifice periodic sustinerea parlamentara, nu exista refuzul de exercitare a atributiilor. Poate o sa inteleaga faptul ca are obligatii fata de cetateni si fata de pozitia pe care o are. Nu-i o gluma, nu e cu joaca politica atunci cand vorbesti de Constitutie si de institutiile fundamentale ale statului.

Daca ar fi citit Constitutia, ar fi vazut ca este obligat, si eu imi permit sa anticipez decizia CCR, sa va spun de acum ca a incalcat Constitutia, pentru ca in toate ipotezele cand se vacanteaza un loc de membru al Guvernului, afara de cazul cand prim-ministrul cere revocarea, obligatia presedintelui este sa numeasca interimari la propunerea primului ministru, pentru cel mult 45 de zile. Aici nu e chestiune de optiune - daca vreau, daca-mi place, daca propunerea este motivata sau nu -, este obligat. Mai mult, daca citim cu atentie Constitutia si legea specifica organizarii Guvernului - mai nou, Codul administrativ, dar in formula veche Legea 90 -, se spune ca premierul este obligat sa inceapa demersurile de inlocuire cu un nou membru al guvernului inauntrul celor 45 de zile, deci este evident pentru orice om de buna credinta ca exista un interimat, ca cele 45 de zile trebuie sa curga si ca asta este procedura de urmat. Faptul ca dl Iohannis a inventat somatia publica prin declaratii de presa prin care Guvernul trebuie sa-si verifice periodic sustinerea parlamentara este si neconstitutional, dar este si ilogic, pentru ca nu presedintele controleaza politic Guvernul, ci Parlamentul", a declarat Serban Nicolae, citat de adevarul.ro.