Fostul premier Victor Ponta sustine ca Viorica Dancila este asteptata luni la Parlament, pentru vot. Totodata, liderul Pro Romania mai tine sa precizeze ca pretul pentru razboiul absurd din 2019 va fi platit de fiecare roman in 2020.



"«Viorica - fii barbata!»- te asteptam luni la Parlament la vot !!!

Adevarul este insa ca majoritatea absoluta a romanilor s-a saturat de acest circ absurd / dincolo de cativa suporteri fanatici si de 'gastile' de smecheri conectati la functii si contracte pe care inca le imparte Viorica - nu mai considera nimeni amuzanta aceasta bataie de joc la adresa functionarii Statului Roman (un Stat care consuma in fiecare zi milioane de euro din taxele si impozitele noastre - milioane care ar fi trebuit cheltuite pentru spitale, scoli, drumuri si pentru dezvoltarea tarii!

Nu mai intereseaza pe nimeni dezbaterile absurde si interminabile despre cum se interpreteaza dispozitii din Constitutie si cate zile inseamna 45 ( mai ales ca “juristii” PSD care au spua ceva in 2014 cand am facut eu restructurarea Guvernului spun azi exact invers cand este vorba de Dancila) / nu mai are nimeni satisfactii puerile cand il asculta pe Iohannis vorbind despre Dancila si pe Dancila raspunzandu-i lui Iohannis! Intre timp nimic nu functioneaza in Romania - si nota de plata pentru 2020 tot creste!

In 2009 razboiul absurd pentru functia de Presedinte intre Basescu si Geoana ( PDL si PSD ) a tinut tara in haos aproape 6 luni ! Si in 2010 criza ne-a prins total nepregatiti si cu un Stat facut praf / trebuie sa reamintesc cat de mult au platit romanii si firmele romanesti acea criza din cauza unor politicieni absurzi?? Trebuie sa reamintesc ca am muncit toti din greu si prin 2015 am iesit din groapa si am ajuns din nou la nivelul lui 2009 ( adica 5 ani pierduti din viata fiecaruia dintre noi)!

Noi, cei din ProRomania, ne-am saturat de acest razboi absurd / nu suntem nici de partea lui Dancila dar nici de partea lui Iohannis / sustinem un candidat total “ALTFEL” si total strain de aceste batalii distrugatoare / si pregatim oameni si politici publice de dezvoltare necesare guvernarii Romaniei!

Dar pretul pentru razboiul absurd din 2019 vine in 2020 - si va fi platiti de fiecare roman!", a scris Ponta pe Facebook.