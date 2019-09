"Avem o Opozitie cinica si imatura care, orbita de interesele personale si de campanie, a inceput sa actioneze impotriva oamenilor. Avem un presedinte care a urmarit cu ingrijorare ce s-a intamplat in jurul dumnealui timp de cinci ani de la Palatul Cotroceni si care a dedicat ultimul an de mandat celei mai daunatoare campanii facute vreodata in Romania, una care sacrifica interesul si stabilitatea tarii.

Vreau sa dau inca o data asigurari ferme ca nu voi ceda in fata acestui blocaj, fiindca am obligatia sa guvernez pentru Romania... Nu imi este teama sa mergem in Parlament, am mai spus-o, cu atat mai mult cu cat am aratat la votul din Senat, de acum doua zile, ca avem majoritate. Nu fugim de Constitutie, asa cum o face presedintele, nu fugim de responsabilitate si nu vom da inapoi.

Din nou, presedintele se pozitioneaza impotriva romanilor. (...) Daca nu am fi gasit solutia deblocarii activitatii ministerelor, prin delegarea unor atributii catre Secretariatul General, oamenii ar fi stat neplatiti mult timp. A trebuit sa schimbam proceduri si sa modificam acte normative pentru ca oamenii din ministere si agentii guvernamentale sa-si poata primi salariile.

Cand nu taie salariile, dreapta si Iohannis le blocheaza. Asa cum au incercat sa blocheze si nominalizarea Rovanei Plumb in calitate de comisar european, cum blocheaza orice efort de imbunatatire a imaginii Romaniei in plan extern. Asadar, fie domnul Iohannis s-a hotarat sa adopte taierile si neplata ca proiect de tara de la domnii Orban si Citu, fie a ales sa intre in jocul domnului Tariceanu, cel caruia nu i-a mai ramas nimic de facut decat sa ne scrie scrisori si sa isi vorbeasca de rau propriii colegi de partid, pe care tot dumnealui i-a sacrificat prin iesirea de la guvernare. Am vazut astazi o noua alianta de conjunctura intre domnul Iohannis si domnul Tariceanu, alianta ipocriziei si a distrugerii. In campanie, acesti oameni de stat se transforma si este o transformare urata, care vine din disperare si care face rau Romaniei", a declarat Dancila, citata de euractiv.ro.