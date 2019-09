Codrin Stefanescu a postat o imagine pe retelele de socializare cu un afis in care apare Dan Barna si sloganul de campanie "Fericiti in Romania", constatand ca liderul USR este fericit in tara cu guvernarea PSD.



"Barna e fericit in guvernarea PSD! Are de toate, lucrurile ii merg bine. Nu inteleg de ce vrea musai la guvernare. Ca risca sa devina nefericit si el si noi. Noi, toti!", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×