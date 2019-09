Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a tinut sa clarifice ca europarlamentarii aliantei USR-PLUS ii vor trata in mod egal pe toti candidatii pentru functia de comisar european.



"Pentru ca in spatiul public din Romania au aparut numeroase intrebari si opinii legate de pozitia europarlamentarilor Aliantei USR PLUS fata de candidaturile la posturile de comisari europeni, facem urmatoarele precizari:

1. Europarlamentarii USR-PLUS ii vor trata in mod egal pe toti candidatii. Si pe cel roman, si pe cel francez, si pe oricare alt candidat pentru un post de comisar european. Vom folosi aceleasi criterii de evaluare: raportarea la valorile Uniunii Europene si angajamentul de a respecta aceste valori, integritatea candidatului si posibilele conflicte de interese.

2. In cazul Rovanei Plumb au aparut deja puncte de vedere ale europarlamentarilor USR PLUS, pentru ca activitatea doamnei Plumb ne este cunoscuta de mai mult timp. Atat pozitionarea ei in raport cu valorile europene, cat si problemele de integritate au fost dezvaluite pe larg de presa din Romania. In cazurile celorlalti candidati la posturile de comisari europeni, vom solicita acelasi tip de informatii pentru a putea judeca cu egala masura", a scris Ciolos pe Facebook.