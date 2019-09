Fostul ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu, ii reproseaza subtil liderului ALDE ca face "greseli personale" si ca nu se consulta cu membri de partid.

"Este un moment crucial pentru ALDE! Nu avem voie sa mai facem greseli personale! Si, ca sa nu gresim, trebuie sa ne consultam cu membrii si alesii nostri, cu simpatizantii, pentru ca de la ei a venit forta ALDE!

Lor trebuie sa le cerem parerea!

Lor trebuie sa le dam socoteala!

Datorita lor ALDE a crescut, incredibil de repede, si a ajuns partid parlamentar si la guvernare. Si nu din cauza lor, la europarlamentare, ALDE a obtinut doar 4%!

In consecinta, am procedat, ca intotdeauna: am discutat aceste probleme in organizatia mea si voi tine cont de tot ceea ce mi s-a spus.

Sper ca vocea colegilor mei sa se faca auzita si la Bucuresti si sa acopere zgomotul de fond, generat de neprietenii ALDE, partid pentru care noi muncim atat de mult!", a scris Gratiela Gavrilescu, actuala propunere a Vioricai Dancila pentru reluarea portofoliului la Ministerul Mediului.

Mustrarile la adresa lui Calin Popescu Tariceanu au inceput din momentul in care Viorica Dancila a facut propunerile de ministri care apartin partidului ALDE.

Liderul ALDE a declarat ca persoanele care au acceptat nominalizarile pentru functiile de ministri vor fi decazute din calitatea de membru ALDE.

Propunerea pentru Ministerul Relatiilor cu Parlamentul, Alexandru Baisanu l-a amenintat pe Tariceanu ca va da ALDE în judecata daca se va decide excluderea sa din partid, potrivit realitatea.net.