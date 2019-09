Calin Popescu Tariceanu a transmis scrisori sefului statului si sefei Executivului in care sustine ca cei care au acceptat nominalizarile pentru functiile de ministri "sunt decazuti din calitatea de membru ALDE cu efect imediat".



Liderul ALDE a precizat ca in sedinta Biroului Politic Central al ALDE s-a decis, "cu o majoritate covarsitoare", excluderea oricarui membru care accepta o desemnare din partea altui partid intr-o functie publica fara acordul organismelor statutare.

"Prin urmare, persoanele care au acceptat nominalizarile pentru functiile de ministri sunt decazuti din calitatea de membru ALDE cu efect imediat. Avand in vedere cele de mai sus, va solicit ca, in analiza pe care o veti face privind aceste propuneri, sa luati in considerare prevederile articolului 85, alin. 3, din Constitutie", sustine Tariceanu, citat de bursa.ro.

"Aceste decizii va aduc in situatia de a lua act de schimbarea componentei politice a Guvernului si obligatia de a va prezenta in fata Parlamentului pentru un vot de incredere", a adaugat el.

Tariceanu este de parere ca premierul Viorica Dancila prelungeste "agonia" Guvernului: "Constat cu regret ca toate aceste manevre reprezinta incercari disperate de salvare personala si de a prelungi agonia Guvernului pe care il conduceti".