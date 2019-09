Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca printr-o ordonanta de urgenta se vor debloca salariile angajatilor din ministerele Mediului, Energiei si pentru Relatia cu Parlamentul, precum si din institutiile subordonate.

"Am convocat o sedinta extraordinara de Guvern pentru a adopta solutii urgente necesare in cateva cazuri care nu suporta amanare. In primul rand vom debloca plata salariilor angajatilor din Ministerele Mediului, Energiei si Relatia cu Parlamentul, precum si din institutiile subordonate. (...) Concret, completam printr-o ordonanta de urgenta Codul administrativ in sensul consolidarii atributiilor secretarului general al ministerului, inaltul functionar public, care are rolul de a asigura continuitatea activitatii institutiei. Secretarul general al ministerului va fi ordonator principal de credite in situatia vacantei functiei de ministru sau in cazul in care ministrul se afla in imposibilitatea absoluta a exercitarii atributiilor", a spus Dancila, la inceputul sedintei de Guvern, potrivit Agerpres.

Ea a adaugat ca in acest fel vor putea fi platite salariile angajatilor din ministerele respective si din institutiile subordonate, vor fi achitate facturile si onorate obligatiile contractuale si de plata, inclusiv cele care decurg din implementarea proiectelor finantate din fonduri europene.

"Solicit secretarilor generali din cele trei ministere - Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul - sa se ocupe cu prioritate de plata salariilor angajatilor, pentru ca nu este corect ca oamenii sa aiba de suferit din cauza unor ambitii electorale", a mentionat ea.