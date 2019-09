Premierul Viorica Dancila a sustinut, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca din cauza blocajului creat de Klaus Iohannis, Guvernul nu a putut da "nu a putut da ordonanta de urgenta pentru stabilirea unui nou termen de inregistrare pentru votul din diaspora". Aceasta a mai scris si ca AEP a decis sa mentina deschisa pentru inscriere aplicatia pentru votul in strainatate.

"Autoritatea Electorala Permanenta a depus la Secretariatul General al Guvernului un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca termenul de inregistrare a cetatenilor romani ca alegatori in strainatate se finalizeaza in data de 15 septembrie 2019. Din cauza blocajului creat de presedintele Iohannis, Guvernul Romaniei nu a putut da ordonanta de urgenta pentru stabilirea unui nou termen de inregistrare pentru votul din diaspora, insa acest proiect de act normativ va fi supus de urgenta adoptarii Guvernului in sedinta de maine. In aceste conditii, conducerea AEP a luat hotararea de a mentine aplicatia deschisa inregistrarilor", a scris Viorica Dancila pe Facebook.