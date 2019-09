Prim-ministrul Viorica Dancila a facut apel la ALDE sa mearga impreuna cu PSD la alegerile locale si parlamentare ce vor avea loc anul viitor.



"Fac un apel la ALDE pentru a merge impreuna la alegerile locale si alegerile parlamentare de anul viitor. Cred ca am pornit impreuna la acest proiect pentru Romania in 2016, oamenii ne-au creditat cu votul lor si cred ca este important ca si la alegerile prezidentiale, dar mai ales la alegerile locale si parlamentare de anul viitor, sa mergem in aceeasi formula", a declarat sefa Executivului, citata de dcnews.ro.

Dancila: Ii nominalizez pe reprezentantii ALDE pentru portofoliile ramase vacante

"In calitate de premier am decis sa nominalizez reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toata aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au inteles ca Romania are nevoie de stabilitate si dincolo de interesul personal, sau de miza politica, importante sunt Romania si romanii si au decis sa respecte votul romanilor.

E important sa continuam guvernarea pentru a asigura stabilitate, sa ne mobilizam pentru consolidarea imaginii romaniei in plan extern. Mai ales cand trebuie sa sustinem reprezentantul nostru pentru Comisia Europeana.

Am luat decizia de a nominaliza reprezentanti al ALDE pentru cele trei portofolii vacante. Voi transmite catre presedintele Romaniei urmatoarele nominalizari: pentru portofoliul Mediului si viceprim-ministru Gratiela Gavrilescu, pentru portofoliul Energiei, domnului Ion Cupa, pentru portofoliul Relatiei cu Parlamentul, domnul Stefan Baisanu", a mai mentionat Dancila, potrivit ziarero.antena3.ro.