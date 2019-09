Camera Deputatilor a votat, in calitate de Camera decizionala, proiectul de lege privind eliminarea stampilei din administratia publica. Proiectul a fost initiat de catre senatorul USR Cristian Ghica.



"Proiectul adoptat prevede ca institutiile administratiei publice nu vor mai fi obligate sa utilizeze stampila in relatia cu cetatenii sau cu alte institutii. Asta inseamna ca documentele vor putea circula mai usor, in format digital, nu va mai fi necesar exemplarul 'original' pe hartie cu stampila si totul va putea fi trimis si primit online, cu semnatura electronica. Vor ramane in uz doar parafele speciale, cele care sunt stabilite conform unor legi precise, cu instructiuni clare de utilizare.

'Marele merit al noii legi este ca ea creeaza premisele digitalizarii si simplificarii birocratiei. Practic, nicio primarie si niciun minister nu vor mai putea sa refuze trimiterea si primirea documentelor in format digital, cu semnatura electronica. Asta inseamna ca oamenii nu vor mai fi purtati pe drumuri ca sa plimbe hartii intre institutii. Inseamna ca nu vor mai sta la coada la ghiseu, ci vor putea trimite si primi documente pe email, inseamna ca interactiunea cu administratia va fi mai simpla si mai eficienta. Evident, lucrurile nu se vor intampla de pe o zi pe alta. Dar acest prim pas, eliminarea obligativitatii stampilei, va genera un efect de domino in ceea ce priveste modernizarea administratiei. Am eliminat practic ultima reminiscenta a birocratiei de tip medieval ce se practica inca in Romania', a declarat senatorul USR Cristian Ghica.

Legea privind eliminarea obligativitatii stampilei in institutiile publice este printre foarte putinele proiecte care au fost initiate de Opozitie in acest mandat si care au trecut de votul final al Parlamentului. Printre acestea sunt Legea privind interzicerea hartuirii si cea privind infiintarea Registrului agresorilor sexuali, precum si legea privind expertizarea seismica a unitatilor de invatamant. La toate trei, Cristian Ghica a fost initiator sau co-initiator", se arata intr-un comunicat USR.