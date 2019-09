Victor Ponta, liderul Pro Romania, considera ca deciziile politice luate de PSD sunt niste "smecherii" si spune ca Guvernul actual ar trebui sa mearga in Parlament pentru a se vota daca va ramane sau nu in functie.

"Ei nu au strategii, sunt smecherii. Astea nu sunt strategii, sunt smecherii", a spus liderul Pro Romania, potrivit site-ului adevarul.ro.

Victor Ponta cere PSD-ului sa se prezinte in Parlament pentru ca senatorii si deputatii sa decida daca executivul ramane sau nu in functie.

"Maine nu mai avem ministru de Interne, sambata sau duminica nu mai avem ministrul Educatiei si smecheriile astea pe care ei le numesc strategii reprezinta un blocaj grav si o nefunctionare a unor institutii fundamentale - Ministerul de Interne, Ministerul Educatiei, Ministerul Energiei, al Mediului. Cred ca trebuie sa vina la Parlament. Are voturi, ramane in functie cu noul guvern, nu are voturi, pleaca din functie", a mai declarat Ponta.