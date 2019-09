Primarul general, Gabriela Firea, spune ca este nevoie de stabilitate guvernamentala, precizand ca aceasta perioada de criza afecteaza si autoritatile locale.





"Ne dorim o stabilitate guvernamentala si speram ca dupa saptamana viitoare sa existe mai multa coerenta si in Parlament si in activitatea guvernamentala, nu ca am fi noi cei vinovati care am provocat aceste tensiuni politice si aceasta criza guvernamentala", a spus Firea, la PMB.

Ea a mentionat ca Primaria Capitalei este afectata de aceasta perioada de criza.

"Pe noi, ca autoritate publica, ne intereseaza foarte mult stabilitatea guvernamentala, ne intereseaza sa avem un Guvern stabil, functional, eficient si ne afecteaza aceasta perioada de criza, pentru ca noi suntem in permanenta legatura cu toate ministerele. (...) Noi nu putem sa ne desprindem ca autoritate publica locala de autoritatea publica centrala, prin urmare (...) ne dorim ca Guvernul sa poata functiona, nu privim cu ochi buni actiunea celor - si stim care sunt - care au intrerupt practic brusc activitatea eficienta a Guvernului si stam acum intr-o criza", a adaugat Firea, potrivit Agerpres.