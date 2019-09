Theodor Paleologu, candidatul PMP pentru alegerile prezidentiale, sustine ca ceea ce s-a intamplat in Senat este "un spectacol grotesc", dupa ce Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului.



"Cred, pur si simplu, ca Teodor Melescanu s-a intors la matca acolo unde ii e locul, de unde a pornit, si anume PSD, el a fost ministru a lui Iliescu, dar intre timp a devenit mult mai inestetic. E un spectacol jenant, este degradant pentru fiinta umana sa vezi asemenea decadere a unui om care in anii '90 facea figura bunicica in contextul de atunci al guvernului Vacaroiu, era cel mai acceptabil dintre ministri. Intre timp, Melescanu a coborat treapta cu treapta in aceasta decadere morala la care asistam.

Pe de alta parte, Tariceanu merita asta, adica tradatorul merita ca el insusi sa fie tradat la un moment dat. E un spectacol grotesc. Pe de o parte este revoltator, pe de alta parte este comic sa vezi ca niste papusi la teatru de papusi care se cearta intre ei cei doi batrani vulpoi, Tariceanu si Melescanu, unul tradandu-l pe celalalt, care la randul lui e un mare tradator", a declarat Theodor Paleologu la B1, potrivit pe stiripesurse.ro.