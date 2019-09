Deputatul Varujan Vosganian a declarat ca Teodor Melescanu si-a pierdut legitimitatea politica si morala de a fi membru ALDE si a afirmat ca partidul inca nu a emis un document oficial in aceasta privinta.





"In ce il priveste pe Teodor Melescanu, el nu mai functioneaza in grupul nostru efectiv si opinia mea este ca el nu mai poate functiona in ALDE (...). Dupa parerea mea, calitatea lui de membru ALDE este o calitate care nu se poate discuta pe un termen lung. (...) Juridic, ALDE inca nu a emis un document oficial in aceasta privinta", a afirmat liderul de grup ALDE din Camera Deputatilor.

Parlamentarul a spus ca "Teodor Melescanu, din punct de vedere moral si politic si-a pierdut legitimitatea de a fi membru ALDE".

El a vorbit de procedura de excludere a lui Melescanu din ALDE.

"Potrivit statutului ALDE (...), orice membru ALDE care accepta nominalizarea intr-o functie de demnitate publica din partea altui partid este automat radiat de pe lista membrilor. Ideea de a avea un guvern in care sa fie reprezentat si ALDE este un siretlic care nu va tine, pentru ca inainte ca procedurile sa inceapa noi vom anunta ca respectivii nu mai sunt membri ALDE. In cazul tuturor membrilor exista cate un for statutar care va incredintez ca se va intruni de urgenta pentru a aplica statutul. Nu se pune problema ca noi nu vom avea o riposta imediata, indiferent ca e vorba de Delegatia permanenta, de Biroul Executiv. Procedural vorbind, lucrurile se vor petrece imediat", a spus Vosganian.

Astfel, in cazul lui Melescanu, "exista acum necesitatea unui for care sa valideze aceasta situatie, deci radierea".

Totodata, Vosganian a vorbit despre crearea unui "precedent" in acest caz.

"Ceea ce a facut domnul Melescanu a stupefiat si a consternat pe toti colegii sai din conducerea ALDE (...) Cei care socotesc ca cele care s-au intamplat la Senat pot constitui un precedent pentru o solutie similara in Guvern se inseala. Teodor Melescanu a fost ales presedinte datorita calitatii sale de senator, nu datorita calitatii de membru ALDE (...)Nu este acelasi lucru la guvern", a punctat liderul ALDE.

Senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, in doua tururi de scrutin, cu 73 voturi "pentru", Alina Gorghiu, din partea PNL, obtinand 59 de voturi, potrivit site-ului Agerpres.