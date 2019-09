Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca partidul a decis ca Teodor Melescanu sa nu va mai face parte din ALDE.

"La sedinta comitetului liderilor nu am ajuns la o concluzie. Primul anunt pe care doresc sa il fac: in baza deciziilor statutare in forurile statutare, Melescanu isi pierde drepturile si calitatea de membru ALDE. Al doilea lucru pe care l-am discutat: Preda a invocat ca ALDE nu mai poate functiona, pt ca nr. de 7 era asigurat de Melescanu, atunci va rog sa luati act de dizolvarea grupului ALDE. Va rog sa luati act de formarea grupului mixt", a spus Tariceanu.

