Liderul PLUS, Dacian Ciolos, explica motivul pentru care va vota impotriva reprezentantului Romaniei in Comisia Europeana.



"Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat componenta echipei de comisari care va fi supusa audierilor din Comisiile Parlamentului European si apoi votului din plen. Romania a primit un portofoliu important, transporturile, portofoliu pe masura importantei pe care tara noastra o are in Uniunea Europeana.

Din pacate, asa cum am mai spus, premierul Viorica Dancila a insistat sa o nominalizeze pentru functia de comisar european pe Rovana Plumb, europarlamentar PSD, in ciuda semnalelor primite de la grupuri politice importante din Parlament ca nu vor fi de acord cu aceasta nominalizare. Rovana Plumb ridica suspiciuni serioase privind integritatea si angajarea sa proeuropeana, parlamentarii europeni tinand cont de toate pozitiile si declaratiile doamnei Plumb din vremea cand ii era subordonata fidela lui Liviu Dragnea. Aceasta este marea problema din cauza careia Rovana Plumb risca sa fie respinsa de Parlamentul European si nu votul europarlamentarilor USR PLUS.

Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca, din cauza noastra, Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat pentru postul de comisar, care va primi tot portofoliul transporturilor. Prin urmare, noul candidat roman nu pierde portofoliul daca cel dinaintea lui nu a fost votat de Parlamentul European", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.