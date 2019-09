USR cere parlamentarilor PSD din asa-zisa Comisie speciala de investigare a eventualelor nereguli si fraude la alegerile europarlamentare din 26 mai, comisie condusa de deputata PSD Lia Olguta Vasilescu, sa urgenteze desigilarea tabletelor pentru prevenirea votului multiplu, tablete folosite la alegerile europarlamentare si care trebuie sa fie utilizate si la alegerile prezidentiale. In caz contrar, exista riscul major ca desfasurarea alegerilor din noiembrie sa fie viciata.



"Comisia condusa de Lia Olguta Vasilescu, din care fac parte si Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Catalin Radulescu, a decis sigilarea tuturor tabletelor folosite la scrutinul din primavara pentru inregistrarea votantilor si impiedicarea votului multiplu, tablete care ar trebui sa fie utilizate si la alegerile prezidentiale din toamna. Prin aceasta dispozitie arbitrara, PSD impiedica organizarea corespunzatoare a alegerilor prezidentiale, lasand foarte putin timp institutiilor implicate sa se pregateasca pentru scrutin.

De asemenea, USR urmareste cu ingrijorare cursul dezbaterilor din comisie, unde reprezentantii PSD incearca din rasputeri sa acrediteze ideea unei „fraude electorale” fara a avea nicio baza reala.

'Doua personaje reprezentative pentru PSD, adica PRM-ista Olguta Vasilescu si deputatul Viorel Salan, au incercat cu disperare sa gaseasca cea mai mica bresa in declaratiile transante, atat ale reprezentantilor Institutului National de Statistica, cat si ale reprezentantilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale, care au spus cat se poate de clar, de la inceput, ca nu exista absolut niciun indiciu care sa duca la concluzia ca alegerile ar fi fost fraudate. A fost imposibil sa inteleaga pana si faptul ca Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot (SIMPV) nu este un soft in sine, ci un sistem care are mai multe componente, inclusiv niste soft-uri, si ca Institutul National de Statistica lucreaza exclusiv cu Sistemul Informatic de Centralizare a Proceselor Verbale (SICPV), unul dintre softurile din SIMPV', a declarat senatorul USR Nicu Falcoi.

Toata activitatea de pana acum a asa-zisei comisii de ancheta creata de PSD-ALDE confirma ceea ce USR a afirmat inca de la inceput si anume ca scopul nu a fost nicio clipa identificarea neregulilor la alegerile europarlamentare, mai ales aflarea celor responsabili pentru ca zeci de mii de romani din Diaspora au fost impiedicati sa-si exercite un drept constitutional. Scopul a fost discreditarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) astfel incat PSD sa poata manipula rezultatele viitoarelor alegeri.

'Inca din iulie, a fost evident ca PSD urmareste sa obtina controlul asupra Sistemului Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot (SIMPV), sistem care are un rol foarte important in prevenirea fraudelor la alegeri. Tocmai de aceea numarul semnalarilor pentru ambele procese electorale din luna mai 2019 a fost mult mai mic (9.282!) in comparatie cu numarul semnalarilor transmise la alegerile parlamentare din 2016 (246.573) si la alegerile locale din 2016 (40.261), desi in luna mai 2019 s-au desfasurat simultan doua procese electorale. Este clar ca lumina zilei ca: 1. obiectul acestei comisii de ancheta este desfiintat si, ca atare, se impune desfiintarea comisiei si 2. reprezentantii PSD incearca sa saboteze urmatoarele cicluri electorale si mai cu seama cel pentru alegerea presedintelui Romaniei', a afirmat si deputatul USR Daniel Popescu, secretar al Comisiei de ancheta", se arata intr-un comunicat al formatiunii.