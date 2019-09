Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, sustine ca Guvernul Dancila a facut investitii duble in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada a Guvernului iohannis din 2016.

"S-a spus ca e nevoie de mai multe investitii. Asa este!

Tocmai de aceea, Guvernul Dancila a alocat sume consistente in buget, a relansat programele de investitii la nivel local si absorbtia fondurilor UE si se implica personal in accelerarea lucrarilor la autostrazi.

Dar avem tendinta sa judecam lucrurile dupa propriile experiente. Iar cand vorbim de investitii este imposibil ca cineva sa vada personal toate santierele, toate tronsoanele de autostrazi, de cai ferate, toate constructiile de scoli, gradinite, drumuri, canalizari sau alimentari cu apa la care se lucreaza chiar in acest moment.

Singurul mod in care putem vedea imaginea globala este ne uitam la datele statistice. Iar aici lucrurile sunt cat se poate de clare: in prima jumatate a acestui an, investitiile facute de Guvernul Dancila sunt duble fata de aceeasi perioada a Guvernului lui Iohannis, condus de Ciolos: 12,3 miliarde lei in semestrul I 2019, fata de numai 6 miliarde in semestrul I 2016!

Comparati si alegeti in cunostinta de cauza la viitoarele alegeri", a scris Mihai Fifor pe Facebook.