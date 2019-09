Senatorul liberal Florin Citu sustine ca, fara dubii, "statul este cel mai prost administrator al resurselor noastre".



"Statul este cel mai prost (hot?) administrator al resurselor noastre. FARA DUBII!

In sedinta de guvern din 9 septembrie 2019 a fost prezentat 'Raportul privind activitatea intreprinderilor publice, pentru anul 2018'.

DEZASTRU!

Avem o problema aici. In perioada de 'crestere economica' statul (statul sunt ei, ii stiti voi) a inrautatit situatia financiara a companiilor publice. Oricum erau pe butuci majoritatea.

Problema pentru noi este urmatoarea. Cresterea economica nu este cea 'oficiala' sau s-a furat 'like it’s 1999'? Voi ce credeti?

Acestea sunt cuvintele lor, ale MFP, ca sa nu mai existe niciun fel de interpretari.

Despre cele 225 de companii publice centrale:



Datoriile totale in suma 23,8 mld. lei din care plati restante in suma de 4,4 mld. lei.



In anul 2018 fata de anul 2017 s-a constatat o scadere a veniturilor totale cu suma de 2,9 mld. lei si o crestere a cheltuielilor totale cu suma de 1,0 mld. lei, ceea ce a determinat si o scadere a rezultatului brut cu suma de 4,4 mld. lei.

Despre cele 1250 companii publice locale:



Datoriile totale in suma de 6,0 mld. lei din care plati restante in suma de 2,9 mld. lei.



In anul 2018, fata de anul 2017, s-a inregistrat o scadere a rezultatului brut cu suma de 0,2 mld. lei.

Pentru informarea voastra, in aceste companii lucreaza:



183.152 persoane in cele 225 de companii publice centrale



98.245 persoane in cele 1250 companii publice locale

La aceste cifre adaugati si 21 miliarde lei in 2019, 75% din deficitul bugetar, care merg de la bugetul de stat la companiile publice are ar trebui sa se finanteze 100% din venituri proprii. Ironic, isn’t it?

Pentru a nu exista interpretari:

Aceasta postare este doar pentru informarea voastra si ATAT. In aceasta postare nu ofer nicio solutie pentru a rezolva aceasta problema. O problema doar pentru romanii liberi si prea tacuti, din pacate, care platesc taxe acestui stat care ori este cel mai prost administrator ori cel mai hot. Dar consider ca este imporant asa aveti o imagine clara despre ce se intampla cu banii vostri.

P.S. Va promit ca in scurt timp va explic in detaliu cine este in spatele 'statul sunt ei'," a scris Citu pe Facebook.