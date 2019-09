Liviu Plesoianu comenteaza alegerea lui Teodor Melescanu in fruntea Senatului.



"Luati la rand toate numele grele din "Sufrageria lui Oprea": Maior, Coldea, Kovesi, Oprea. Bine-mersi si in continuare la butoane... Basescu? ...Idem. Atat.

P.S. Dupa ce au mancat o hamSIE si si-au facut SIEsta, oamenii care nu influenteaza deloc deciziile doamnei de la Palatul Victoria s-au bucurat ca presedinte al Senatului (si, deci, al doilea om in stat) este fostul director... SIE. 30 de ani de la Revolutie... Vai de capul ei de tara. Atat", a scris Plesoianu pe Facebook.

"La 30 de ani de la Revolutie, al doilea om in stat - presedintele Senatului - este un fost director de serviciu secret... La 30 de ani de la Revolutie, Parlamentul Romaniei, despre care Constitutia Romaniei scrie ca este "organul reprezentativ suprem al poporului roman", are ca presedinte al Senatului un fost sef SIE. In conditiile in care, cica, Parlamentul trebuie sa controleze activitatea serviciilor...

Bravo, Dancila! Super idee! Vai de capul celor care-ti canta-n struna...

P.S. Serban Nicolae sau Titus Corlatean n-aveau cum sa fie propunerea PSD, nu-i asa!? Absolut lamentabil ce se intampla!", a revenit el ulteior cu o alta postare.