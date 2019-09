Senatorul PNL Alina Gorghiu, care candideaza la sefia Senatului, considera ca PSD ar fi putut oricand sa propuna un candidat din partid la conducerea Camerei Superioare, nu pe senatorul ALDE Teodor Melescanu.



"Daca astazi presedintele PSD, premierul Romaniei, si-ar fi dorit cu adevarat sa ne convinga de buna sa credinta si de respect pentru romani si pentru votul lor, s-ar fi abtinut sa vina cu aceasta propunere neinspirata din surse externe, de la ALDE. Este un gest sfidator si ma mira pentru ca prima sfidare, in afara de electorat, este la adresa celor din PSD. Aveti in PSD propuneri civilizate. Aveti in PSD oameni care ar fi putut oricand sa ocupe acea pozitie. Evident ca pentru dvs. primeaza cumpararea de voturi si nimic altceva. (...) Cum sa pui un sef la Senat un om care a nenorocit un guvern prin votul din diaspora - de doua ori, nu o data?", a spus Gorghiu, marti, in plenul Senatului.

Alina Gorghiu, care a declarat ca vrea sa isi sustina candidatura, a fost intrerupta de mai multe ori de presedintele de sedinta, Serban Valeca, pe motiv ca face declaratii politice cand ar avea dreptul sa vorbeasca, conform procedurii, doua minute.

"In ultimii doi ani, din pricina liderilor PSD, am avut un proces de legiferare viciat. (...) Dati-ne dreptul la exprimare! Este un drept constitutional fundamental garantat. Daca va este frica astazi de cuvantul meu, de ce va e frica? Aveti votul de partea dvs. Dreptul la exprimare nu aveti cum sa mi-l luati. Ati luat dreptul la vot, prin domnul Melescanu, romanilor din diaspora. Mie nu aveti de ce sa imi inchideti gura astazi. Dati-mi voie sa ma exprim! Este legal si constitutional (...) Exista o cale a normalitatii, stimati colegi. Avem obligatia sa facem astazi o schimbare. Din punctul meu de vedere, propunerea pe care colegii din Opozitie o fac astazi - si le multumesc pentru indrazneala ca astazi Opozitia are un candidat, este una care articuleaza un proiect pentru Legislativ. Ma stiti cu totii, cu bune si cu rele, si stiti un lucru - ca niciodata nu am refuzat un proiect coerent, un proiect articulat si un proiect bun pentru noi toti. Joaca pe marginea prapastiei politice este de doua ori mai periculoasa pentru ca va dura putin pana cand criza aceasta politica se va transforma intr-o criza economica reala. Si va fi mult mai rau", a adaugat Gorghiu.