Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca "absolut toate deciziile adoptate in sedinta de Guvern de ieri pot fi atacate in contencios administrativ" si ca "cei de la PSD se sinucid cu Dancila, cum s-au sinucis cu Dragnea".



"Am suficienti ani in Parlament ca sa stiu ca doamna Dancila nu are majoritate. In orice tara normala, cu oameni normali la cap, un prim-ministru care nu are majoritate in Parlament demisioneaza. Romania nu mai e o tara normala si oricum n-avem un prim-ministru normal la cap. Asculta de doi, trei oameni care isi bat joc de ea. Am auzit chestia ca mergem la un vot de calibrare, zicea Fifor. Dar ce suntem aici, teren de incercari la fabria de masini? Cum adica? Daca ai voturi, guvernezi, daca nu ai voturi, lasi pe altcineva. Cum sa guvernezi impotriva Parlamentului si a regulilor constitutionale?", a spus Victor Ponta, potrivit digi24.ro.

Acesta a mai spus ca toate deciziile adoptate de PSD pot fi atacate in contencios administrativ.

"Va anunt un lucru: absolut toate deciziile adoptate in sedinta de Guvern de ieri pot fi atacate in contencios administrativ de orice parte interesata si se desfiinteaza toate. Creezi un haos general, nimeni nu stie daca o hotarare e buna, daca nu e buna. La fel, ordonante. Cum poti sa trasnferi de la ministrul pentru Relatia cu Parlamentul la SGG? Atunci transfera toata lumea, ramane doar doamna prim-ministru si cu domnul secretar general al Guvernului si dau hotarari si ordonante. E o nebunie generala", a mai adaugat liderul Pro Romania.

"Daca nu isi obtine numarul de 233 de voturi marti sau miercuri cand vine in Parlament si nu isi da demisia pentru ca nu mai este majoritate, atunci sigur trebuie sa revenim la metoda motiunii si la metoda care a suparat-o foarte tare, cea cu mascatii", a mai spus Ponta.

Pro Romania va vota o motiune de cenzura, dar nu va intra la guvernare alaturi de PNL si USR: "Daca cei de la PSD se sinucid cu Dancila, cum s-au sinucis cu Dragnea, nu vedeti ca e acelasi lucru? Dragnea i-a dus in pragul dezastrului. Acum pareau ca-si revin si se sinucid cu Dancila, parca e un blestem. Blestemul Teleormanului loveste PSD. Daca vor sa se sinucida noi vom vota o motiune de cenzura, dar nu intram in niciun fel de guvern alaturi de PNL si USR".