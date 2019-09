La alegerile presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Teodor Melescanu a obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru a deveni sef al Senatului, asa ca va fi organizat turul doi.

UPDATE: Teodor Meleșcanu a fost ales președinte al Senatului. El obținut 73 de voturi, in al doilea tur.

Din 134 de senatori votanti, Melescanu a primit 67 de voturi, aflandu-se la un vot distanta de a obtine sefia Senatului. Contracandidata sa, Alina Gorghiu, care a fost propusa de PNL si sustinuta de opozanti, a primit 49 de voturi, iar Ion Popa, candidatul celor de la ALDE, a obtinut 13 voturi.

Cand a fost intrebat daca se va afilia cu PSD, Melescanu a raspuns: "Nu e vorba de nicio afiliere. Aduceti-va clar aminte ca domnul Tariceanu a fost propus de catre grupul PSD si ales presedintele Senatului in 2016 si va rog sa va aduceti, de asemenea, aminte ca atunci cand si-a dat demisia domnul Antonescu, domnul Tariceanu a fost propus de PSD, dansul fiind la liberali si a ocupat postul de presedinte al Senatului".

Tariceanu considera ca decizia PSD de a-l sustine pe Teodor Melescanu pentru sefia Senatului este "un atac, o lovitura sub centura pe care doamna Dancila, impreuna cu colegi ei vrea sa o aplice ALDE. Decizia luata in ALDE a fost ca ALDE sa aiba o propunere in persoana colegului nostru Iani Popa. Ne vom trezi in situatia nefireasca de a avea doua propuneri pentru functia de presedinte, amandoua din partea ALDE. Singura propunere valabila e cea pe care o face grupul nostru".

Alegerea presedintelui Senatului se face prin obtinerea de jumatate +1 din voturile senatorilor prezenti, potrivit digi24.ro.