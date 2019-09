Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca pentru alegerile anticipate este nevoie sa se realizeze un mecanism care este prevazut in Constitutie, si nu se poate pune problema declansarii acestora cat timp este un Guvern in functie.



"In momentul de fata, atat timp cat este un Guvern in functie, nu se poate pune problema alegerilor anticipate. Pentru alegerile anticipate este nevoie sa se realizeze un mecanism care este prevazut in Constitutie. Chiar daca se face o intelegere politica asupra necesitatii alegerilor anticipate, trebuie facuti niste pasi constitutionali, altfel nu se poate. Probabil cei care fac aceste propuneri ar trebui sa puna mana intai sa citeasca Constitutia cu atentie, si dupa aia sa inteleaga care este solutia politica pe care o poti aplica, avand in vedere prevederile constitutionale.

Constitutia este gandita astfel incat ar trebui sa se evite crizele politice

Altfel, politic vorbind da, putem sa discutam de alegeri anticipate, numai dupa ce solutiile politice care sunt la indemana au fost epuizate. Noi suntem inca cu un guvern in functie, deci suntem intr-o faza mult prea incipenta ca sa putem discuta despre alegeri anticipate.

Restructurarea intra sub incidenta articolului 85 din Constitutie, care spune foarte clar ca presedintele numeste pe baza votului de incredere dat in prealabil de Parlament. Deci vot de incredere in Parlament inseamna 233 de voturi pe care doamna Dancila trebuie sa le ia sau nu le ia si atunci isi ia bagajele gentuta si pleaca. Remanierea nu se face in Parlament. Remanierea este o decizie a primului ministru", a spus Tariceanu, citat de antena3.ro.