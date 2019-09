Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca Teodor Melescanu nu are sprijinul partidului pentru sefia Senatului, urmand sa fie convocat Biroul Politic in cazul in care va candida din partea PSD.





"Regulamentul spune foarte clar: ca fiecare grup parlamentar in Senat poate sa faca o singura propunere. Ca atare, ne vom trezi in situatia nefireasca de a avea doua propuneri pentru functia de presedinte, amandoua din partea ALDE. Singura propunere valabila este propunerea pe care o va face grupul nostru", a mentionat Tariceanu, citat de jurnalul.ro.

Chestionat daca Teodor Melescanu va fi exclus din ALDE in cazul in care va candida, raspunsul lui Taroceanu a fost: "Daca domnia sa asteapta sa fie nominalizat candidat si accepta aceasta candidatura, intra sub incidenta hotararii pe care noi am luat-o si care este o hotarare absolut statutara si fireasca - ca orice functie publica pe care cineva o accepta sa fie cu sprijinul partidului pe care nu il are. Deci fiecare care accepta o astfel de postura isi asuma niste consecinte. Cei care fac asa ceva trebuie sa stie ca se aplica evident ultima hotarare care prevede un mecanism foarte simplu: se convoaca Biroul Politic, Biroul Politic face propunerea catre Delegatia Permanenta care, conform statutului, constata incalcarea acestor prevederi si ia decizii. (...) Toate formulele astea nu fac decat sa incerce sa evite sau sa ascunda o realitate. Realitatea este simpla: ALDE a luat hotararea cu majoritate covarsitoare, cu doua abtineri, in privinta iesirii de la guvernare si toti colegii trebuie sa respecte aceasta situatie. Acest nou statut pe care il avem in momentul de fata cei care vor sa faca alte jocuri sa aiba alte solutii la indemana, le fac pe cont propriu.

Deci nu stiu care este misterul acestei formulari atat de ambigue, incat numai el poate sa-l inteleaga. (...) Dar, dupa aceste atitudini extrem de agresive din partea PSD, ma indoiesc ca colegii mei vor dori sa voteze pe cineva din PSD, in conditiile in care aceasta persoana este din grupul ALDE.