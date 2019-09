Dacian Ciolos a anuntat, marti dimineata, ca s-au strans cele 200.000 de semnaturi necesare pentru candidatura lui Ciolos la alegerile prezidentiale.



"Am ajuns la 200.000 semnaturi pentru Dan Barna presedinte. Va multumim voua, tuturor celor care ati semnat! Asa cum stiti, noi strangem semnaturile pe bune, in strada, cu ajutorul colegilor si al voluntarilor nostri extraordinari. Mai sunt cateva zile pana la depunerea semnaturilor. Vrem sa ajungem la 300.000 ca sa fim siguri ca autoritatile nu ne invalideaza arbitrar semnaturi, asa cum s-a mai intamplat in trecut. Intrati pe www.danbarnapresedinte.ro, descarcati formularul, strangeti cat mai multe semnaturi si trimiteti lista sau aduceti-o pana pe la 16 septembrie la una dintre adresele de pe website. Avem nevoie de voi!", a scris, pe Facebook, Dacian Ciolos.